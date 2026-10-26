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26 жовтня 2026, 15:53

Bybit AI відкриває новий рівень персоналізації завдяки довгостроковій пам’яті

Bybit AI тепер враховує активи, позиції, фінансову поведінку та профіль ризику користувача, об'єднуючи управління капіталом, ринки й торгівлю в межах єдиної екосистеми Bybit.

Bybit AI тепер враховує активи, позиції, фінансову поведінку та профіль ризику користувача, об'єднуючи управління капіталом, ринки й торгівлю в межах єдиної екосистеми Bybit.
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Bybit, фінансова платформа, якій довіряють понад 80 мільйонів користувачів у всьому світі, представила нові функції персоналізації та пам’яті для Bybit AI — інтелектуального ШІ-помічника, інтегрованого в застосунок.

Тепер Bybit AI формує персоналізований профіль на основі активів, позицій, фінансової поведінки та профілю ризику користувача, поєднуючи управління капіталом, ринки й торгівлю в межах усієї екосистеми Bybit.

Запущений у вересні, Bybit AI об'єднує ключові сервіси Bybit в одному чат-інтерфейсі. Нові функції розширюють його можливості: замість відповідей лише на окремі запити Bybit AI може зберігати контекст і краще розуміти потреби користувача з часом, забезпечуючи більш персоналізований фінансовий досвід.

Bybit AI розвивається за трьома ключовими напрямами:

  • Персоналізація. За згодою користувача та в межах установлених ним дозволів Bybit AI аналізує фактичні дані акаунта, зокрема фінансову поведінку, профіль ризику, активи та відкриті позиції, щоб формувати персоналізовані відповіді й аналітику.

  • Інтеграція продуктів. Bybit AI поєднує розділи «Ринки», «Торгівля», Bybit Earn, Bybit Card та інші продукти платформи, враховуючи загальну картину активів і активності користувача, а не дані лише з окремого продукту.

  • Довгострокова пам’ять. Користувачі можуть самостійно повідомляти Bybit AI про свої вподобання. Помічник зберігає цей контекст у довгостроковій пам’яті, щоб кожна наступна взаємодія могла враховувати попередні розмови.

Оновлення також включає розділ «Рекомендоване» — набір персоналізованих точок входу для конкретних сценаріїв використання. Кожна з них пропонує готові промпти, наприклад для створення плану управління капіталом з урахуванням активів користувача та його готовності до ризику, а у відповідь формує структурований аналіз із ключовими даними, зрозумілими висновками та рекомендованими наступними кроками.

Bybit AI підтримує операції на основному акаунті, а також дає змогу використовувати окремий субакаунт Bybit AI. ШІ-помічник створений на основі архітектури, у якій безпека є одним із ключових пріоритетів. Уся інформація надається виключно в інформаційних цілях і не є інвестиційною рекомендацією. Будь-які дії через чат виконуються лише після підтвердження користувачем.

Bybit планує й надалі розширювати можливості Bybit AI у межах розвитку нового покоління фінансових сервісів, де діалогова взаємодія зі штучним інтелектом стає одним із ключових елементів інфраструктури.

Дізнатися більше про можливості Bybit AI та спробувати сервіс можна на сторінці: «Що таке Bybit AI?»

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Джерело: Мінфін
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