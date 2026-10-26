Від Судану до України: як торгівля золотом допомагає фінансувати війни

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 жовтня 2026, 11:45

Від Судану до України: як торгівля золотом допомагає фінансувати війни

Війни фінансуються не лише зброєю та державними бюджетами, а й тіньовими потоками грошей від торгівлі природними ресурсами. Золото, зокрема, приносить доходи обом сторонам війни в Судані, допомагає фінансувати збройні угруповання в Демократичній Республіці Конго та є одним із джерел фінансування російської війни проти України. Виконавча директорка The Sentry Юстина Гудзовська закликає FATF дослідити, як такі кошти потрапляють до учасників конфліктів, адже досі організація не розглядала фінансування воєн як окреме явище.

Війни фінансуються не лише зброєю та державними бюджетами, а й тіньовими потоками грошей від торгівлі природними ресурсами.
Як золото фінансує війни: чому FATF закликають розслідувати тіньові грошові потоки. Фото: Pexels
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

FATF досліджує фінансові злочини, але не фінансування воєн

FATF роками вивчає, як відмивають гроші через криптовалюти, програми-вимагачі, торгівлю предметами мистецтва та інші схеми. Але окремого дослідження про те, як фінансуються збройні конфлікти, організація досі не проводила. На цю прогалину звертає увагу виконавча директорка The Sentry Юстина Гудзовська у статті для RUSI Journal.

Проблема не в тому, що фінансові злочини під час воєн залишаються поза увагою. Вони розпорошені між різними напрямами: відмиванням коштів, обходом санкцій, фінансуванням тероризму та незаконною торгівлею природними ресурсами. Через це, зазначає Гудзовська, немає цілісної картини того, як гроші від таких операцій зрештою потрапляють до учасників конфліктів.

Авторка пропонує звести ці механізми в одному дослідженні FATF: простежити рух коштів у різних країнах, порівняти схеми та визначити ознаки, за якими банки й фінансові розвідки могли б виявляти такі операції. Одним із перших напрямів вона називає торгівлю золотом.

Золото, яке живить війни

У Судані торгівля золотом на мільярди доларів є важливим джерелом доходів для обох сторін війни. Навколо цього ринку діє транскордонна мережа, до якої, за наведеними Гудзовською даними, входять збройні угруповання, виробники, торговці, контрабандисти та уряди інших країн.

На сході Демократичної Республіки Конго контрабандне золото фінансує угруповання, причетні до масових злочинів. Серед них — M23, рух, який підтримує Руанда. В обох випадках значна частина золота, пов’язаного з конфліктами, зрештою проходить через Об'єднані Арабські Емірати.

Ще один приклад — Росія. За оцінкою Гудзовської, золото також допомагає фінансувати її війну проти України. Водночас авторка не зводить ці три випадки до однієї схеми: її аргумент у тому, що торгівля золотом може підтримувати конфлікти різними способами, а ці механізми варто досліджувати системно.

Чому звіту про золото вже недостатньо

FATF уже аналізувала ризики відмивання коштів і фінансування тероризму, пов’язані із золотом. Але той звіт вийшов понад десять років тому й, за словами Гудзовської, взагалі не розглядав зв’язок торгівлі золотом зі збройними конфліктами. Тим часом незаконний ринок металу суттєво змінився.

Певний крок у цьому напрямі вже зроблено. У березні 2026 року MONEYVAL, орган Ради Європи з протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, опублікував звіт про фінансові ризики, пов’язані з доходами від конфліктів. Однак, за оцінкою авторки, переважно європейське представництво організації обмежує коло країн і ситуацій, які вдалося охопити.

Тому Гудзовська закликає до дослідження на рівні FATF — організації, чиї рекомендації впливають на фінансові правила й роботу банків у всьому світі. Йдеться не просто про ще один звіт: авторка хоче, щоб фінансування воєн перестали розглядати як побічний ефект інших фінансових злочинів і почали аналізувати як окрему проблему.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами