Від Судану до України: як торгівля золотом допомагає фінансувати війни

Війни фінансуються не лише зброєю та державними бюджетами, а й тіньовими потоками грошей від торгівлі природними ресурсами. Золото, зокрема, приносить доходи обом сторонам війни в Судані, допомагає фінансувати збройні угруповання в Демократичній Республіці Конго та є одним із джерел фінансування російської війни проти України. Виконавча директорка The Sentry Юстина Гудзовська закликає FATF дослідити, як такі кошти потрапляють до учасників конфліктів, адже досі організація не розглядала фінансування воєн як окреме явище.

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FATF досліджує фінансові злочини, але не фінансування воєн

FATF роками вивчає, як відмивають гроші через криптовалюти, програми-вимагачі, торгівлю предметами мистецтва та інші схеми. Але окремого дослідження про те, як фінансуються збройні конфлікти, організація досі не проводила. На цю прогалину звертає увагу виконавча директорка The Sentry Юстина Гудзовська у статті для RUSI Journal.

Проблема не в тому, що фінансові злочини під час воєн залишаються поза увагою. Вони розпорошені між різними напрямами: відмиванням коштів, обходом санкцій, фінансуванням тероризму та незаконною торгівлею природними ресурсами. Через це, зазначає Гудзовська, немає цілісної картини того, як гроші від таких операцій зрештою потрапляють до учасників конфліктів.

Авторка пропонує звести ці механізми в одному дослідженні FATF: простежити рух коштів у різних країнах, порівняти схеми та визначити ознаки, за якими банки й фінансові розвідки могли б виявляти такі операції. Одним із перших напрямів вона називає торгівлю золотом.

Золото, яке живить війни

У Судані торгівля золотом на мільярди доларів є важливим джерелом доходів для обох сторін війни. Навколо цього ринку діє транскордонна мережа, до якої, за наведеними Гудзовською даними, входять збройні угруповання, виробники, торговці, контрабандисти та уряди інших країн.

На сході Демократичної Республіки Конго контрабандне золото фінансує угруповання, причетні до масових злочинів. Серед них — M23, рух, який підтримує Руанда. В обох випадках значна частина золота, пов’язаного з конфліктами, зрештою проходить через Об'єднані Арабські Емірати.

Ще один приклад — Росія. За оцінкою Гудзовської, золото також допомагає фінансувати її війну проти України. Водночас авторка не зводить ці три випадки до однієї схеми: її аргумент у тому, що торгівля золотом може підтримувати конфлікти різними способами, а ці механізми варто досліджувати системно.

Чому звіту про золото вже недостатньо

FATF уже аналізувала ризики відмивання коштів і фінансування тероризму, пов’язані із золотом. Але той звіт вийшов понад десять років тому й, за словами Гудзовської, взагалі не розглядав зв’язок торгівлі золотом зі збройними конфліктами. Тим часом незаконний ринок металу суттєво змінився.

Певний крок у цьому напрямі вже зроблено. У березні 2026 року MONEYVAL, орган Ради Європи з протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, опублікував звіт про фінансові ризики, пов’язані з доходами від конфліктів. Однак, за оцінкою авторки, переважно європейське представництво організації обмежує коло країн і ситуацій, які вдалося охопити.

Тому Гудзовська закликає до дослідження на рівні FATF — організації, чиї рекомендації впливають на фінансові правила й роботу банків у всьому світі. Йдеться не просто про ще один звіт: авторка хоче, щоб фінансування воєн перестали розглядати як побічний ефект інших фінансових злочинів і почали аналізувати як окрему проблему.