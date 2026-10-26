У понеділок, 26 жовтня, середній курс долара додав 10 копійок у купівлі та 18 у продажу. Курс євро додав 2 копійки у купівлі та 16 у продажу.
26 жовтня 2026, 10:33
Долар і євро рвуть угору: курс валют на 26 жовтня
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,94−45,18 грн. Євро купують за 50,39 грн, а продають за 51,19 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,40−45,63 грн, євро — 51,05−51,33 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 45,38−45,42 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,86−50,88 грн.
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Джерело: Мінфін
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