Спекотні дні для Brent: чи не обпечуться покупці на максимумах

Головним орієнтиром у цьому протистоянні виступає висхідна лінія тренду, побудована за останніми екстремумами (через точки 1 і 2). З погляду технічного аналізу, підтвердженням того, що продавці перейшли від слів до діла, може стати формування розворотної свічкової моделі («падаюча зірка» або «ведмеже поглинання»). У такому сценарії технічні рівні ризику для учасників ринку традиційно і вельми прозаїчно ховаються за максимумами сигнальних свічок.

У разі розвитку низхідного сценарію орієнтиром для ринку стане рівень підтримки 106.40. Якщо ж натиск продавців посилиться, котирування ризикують пробити психологічну «сотку» і просісти аж до 96.15.

Фундаментальне тло, як завжди, нагадує прогноз погоди: нічого не зрозуміло, але парасольку краще взяти. Непередбачувані кроки американської адміністрації здатні будь-якої миті як відправити котирування до нових вершин, так і повернути їх на грішну землю. У поточній ситуації висока ймовірність «раптових» вербальних інтервенцій з Білого дому поблизу зазначеного опору. Зрештою, що може бути кращим інструментом для зниження цін на нафту, ніж красномовність американського президента?

Олег Свіргун, аналітик брокерської компанії Tickmill

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