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26 жовтня 2026, 13:05

Спекотні дні для Brent: чи не обпечуться покупці на максимумах

Нафта марки Brent, як і передбачалося, впритул підійшла до багаторічних максимумів — ключової області опору в діапазоні 113.50−114.42. Імовірність того, що ведмеді прокинуться від сплячки на цих рівнях, щоб захистити свій історичний форпост, залишається високою. Проте покупцям не варто завчасно відкривати шампанське: котирування цілком здатні влаштувати хибний пробій і заманити ринок у класичну «бичачу пастку».

Нафта марки Brent, як і передбачалося, підійшла до багаторічних максимумів — ключової області опору в діапазоні 113.50−114.42.
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Головним орієнтиром у цьому протистоянні виступає висхідна лінія тренду, побудована за останніми екстремумами (через точки 1 і 2). З погляду технічного аналізу, підтвердженням того, що продавці перейшли від слів до діла, може стати формування розворотної свічкової моделі («падаюча зірка» або «ведмеже поглинання»). У такому сценарії технічні рівні ризику для учасників ринку традиційно і вельми прозаїчно ховаються за максимумами сигнальних свічок.

У разі розвитку низхідного сценарію орієнтиром для ринку стане рівень підтримки 106.40. Якщо ж натиск продавців посилиться, котирування ризикують пробити психологічну «сотку» і просісти аж до 96.15.

Фундаментальне тло, як завжди, нагадує прогноз погоди: нічого не зрозуміло, але парасольку краще взяти. Непередбачувані кроки американської адміністрації здатні будь-якої миті як відправити котирування до нових вершин, так і повернути їх на грішну землю. У поточній ситуації висока ймовірність «раптових» вербальних інтервенцій з Білого дому поблизу зазначеного опору. Зрештою, що може бути кращим інструментом для зниження цін на нафту, ніж красномовність американського президента?

Олег Свіргун, аналітик брокерської компанії Tickmill

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
26 жовтня 2026, 15:09
#
Ох вже ці анал-літики)). Все вони знають — але чомусь своїми грошима не ризикують.
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