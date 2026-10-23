Долар і євро дорожчають: НБУ встановив курс на вихідні

Національний банк України встановив офіційний курс долара на вихідні — 24 і 25 жовтня — на рівні 45,20 грн/$. Порівняно з п'ятничним курсом американська валюта подорожчала на 15 копійок — напередодні офіційний курс становив 45,05 грн/$.