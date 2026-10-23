Національний банк України встановив офіційний курс долара на вихідні — 24 і 25 жовтня — на рівні 45,20 грн/$. Порівняно з п'ятничним курсом американська валюта подорожчала на 15 копійок — напередодні офіційний курс становив 45,05 грн/$.
23 жовтня 2026, 17:06
Долар і євро дорожчають: НБУ встановив курс на вихідні
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Як змінився курс євро
Офіційний курс євро становитиме 50,58 грн/€. Таким чином європейська валюта подешевшала на 15 копійок — 23 жовтня курс становив 50,43 грн/€.
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Джерело: Мінфін
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