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23 жовтня 2026, 15:21

130 ФОП для одного бізнесу: як компанія приховала частину доходів і недоплатила 23,5 млн грн податків

Компанія використовувала 130 підконтрольних ФОП, щоб оформлювати частину продажів і сплачувати менше податків. За даними детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ), у 2024−2025 роках підприємці формально продавали товари від власного імені, але не мали самостійності у виборі продукції. Через цю схему державний бюджет недоотримав понад 23,5 млн грн податків.

Компанія використовувала 130 підконтрольних ФОП, щоб оформлювати частину продажів і сплачувати менше податків.
130 ФОП «на папері»: що БЕБ виявило у схемі мережі магазинів. ФОТО: http://t.me/esbu_gov_ua
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Як працювала схема

У 2024−2025 роках товариство продавало продукцію через власну мережу магазинів, але частину доходів оформлювало на 130 підконтрольних ФОП.

Компанія продавала підприємцям м’ясну продукцію та супутні товари за цінами на 5−30% нижчими за кінцеві ціни продажу. Потім ФОП реалізовували товари покупцям від власного імені. У результаті частина доходів обліковувалася як виручка підприємців, а не товариства, що дозволяло компанії зменшувати податкові зобов’язання.

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За даними БЕБ, ФОП були незалежними лише формально: вони не вели самостійної господарської діяльності й не визначали, яку продукцію закуповувати та продавати. Детективи вважають, що підприємців використовували для штучного розподілу доходів одного бізнесу.

Суму несплачених податків — понад 23,5 млн грн — підтвердила судова економічна експертиза.

Головному бухгалтеру товариства повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування збитки відшкодували повністю. Після цього матеріали кримінального провадження скерували до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України. Рішення щодо клопотання має ухвалити суд. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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