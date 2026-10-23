Блекаут на три доби: скільки коштує підготуватися одній людині та сім'ї

Вода, продукти, павербанки та автономне освітлення — базовий набір для підготовки до тривалого блекауту. Зібрати його з нуля одній людині коштуватиме орієнтовно 3,5−5,3 тис. грн, а сім'ї з двома дорослими й дитиною це обійдеться у 8,4−12,4 тис. грн. Про це пише видання «Шелтер».

Скільки грошей потрібно на 72 години без світла і води. ФОТО: Imagine simbol

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Скільки води потрібно на три доби

За рекомендаціями київської влади, на одну дорослу людину потрібно розраховувати 3 літри питної води на добу, включно з рідиною в їжі, та ще 10−12 літрів для гігієни й приготування їжі.

На 72 години це 9 літрів питної та 30−36 літрів технічної води. Загальний запас становить 39−45 літрів на одного дорослого. Для дитини шкільного віку потреба приблизно така сама, але точна кількість залежить від віку та інших обставин.

Родині з двома дорослими й дитиною потрібно щонайменше 117−135 літрів води, не враховуючи додаткового запасу для дитини.

Купувати весь обсяг у магазині не обов’язково. Питну воду можна зберігати у фабричних пляшках або чистих харчових ємностях, а технічну заздалегідь набрати з водогону.

Шестилітрова пляшка бюджетної негазованої води в АТБ коштує близько 68 грн. Запас у 12 літрів обійдеться приблизно у 136 грн.

Окремо потрібно подбати про ємності для технічної води. Десятилітрові каністри в інтернет-магазинах можна знайти приблизно за 100 грн, а в торговельних мережах вони коштують 170−260 грн. Ціна 20-літрових моделей становить близько 350−600 грн.

Якщо вдома немає придатних ємностей, на їх придбання одній людині доведеться витратити орієнтовно 700−1000 грн, сім'ї знадобиться близько 1,4−1,8 тис. грн. Зменшити витрати можна, використовуючи чисті ємності, які вже є вдома, або набираючи воду в бюветі, якщо він розташований неподалік і працює.

Які продукти зберігати без холодильника

Запас їжі на три доби варто формувати з продуктів, які не псуються без холодильника й не потребують приготування. Для цього підійдуть консерви, хлібці, сухарі, сухофрукти, горіхи, шоколад, енергетичні батончики та інші продукти тривалого зберігання.

За наведеними «Шелтером» цінами, банка квасолі коштує близько 58−72 грн, рибні консерви — від 60−100 грн і вище. Упаковка хлібців обійдеться у 30−35 грн, 200 грамів родзинок або фініків коштують приблизно 57−60 грн, курага — близько 153 грн.

Якщо додати горіхи, печиво, шоколад, паштет, фрукти та соки, триденний запас для однієї людини коштуватиме приблизно 1−1,3 тис. грн. Для сім'ї з двома дорослими й дитиною потрібно близько 3−3,9 тис. грн. Остаточна сума залежатиме від раціону та обраних продуктів.

На холодильник протягом усього періоду розраховувати не варто. За інформацією МОЗ і Держпродспоживслужби, за умови, що дверцята не відчиняють, холодильник без електрики зберігає безпечну температуру приблизно чотири години. Повна морозильна камера може утримувати холод до 48 годин, напівпорожня — близько 24 годин.

Тому робити запас м’яса, молока й готових страв, які потребують постійного охолодження, на всі три доби не варто.

Скільки коштують павербанки та освітлення

Під час блекауту телефон потрібен для зв’язку з рідними, отримання повідомлень і пошуку інформації про доступні джерела води та «Пункти незламності». Тому варто заздалегідь зарядити пристрої й підготувати резервне живлення.

Павербанк місткістю 20 000 мА·год у жовтні 2026 року коштує приблизно 900−1600 грн. У великих торговельних мережах є моделі за 899, 1299 та 1599 грн.

Акумуляторні LED-лампи коштують близько 200−460 грн. Для базових потреб однієї людини достатньо павербанка та одного-двох незалежних джерел світла. Сім'ї краще мати щонайменше два павербанки, щоб у разі розрядження чи несправності одного пристрою залишився резерв.

У скільки обійдеться повний набір

За розрахунками «Шелтера», якщо вдома немає необхідних запасів і обладнання, бюджет підготовки до триденного блекауту для однієї людини становитиме:

питна вода — близько 140 грн;

продукти на три доби — 1000−1300 грн;

павербанк — 900−1600 грн;

освітлення — 200−500 грн;

ємності для технічної води — 700−1000 грн;

засоби гігієни, необхідні ліки, батарейки, кабелі та інші дрібниці — 500−800 грн.

Загальна сума становить приблизно 3,5−5,3 тис. грн.

Для сім'ї з двома дорослими й дитиною витрати будуть вищими:

питна вода — близько 420 грн;

продукти на три доби — 3000−3900 грн;

два павербанки — 1800−3200 грн;

освітлення — 400−900 грн;

ємності для води — 1400−1800 грн;

засоби гігієни, аптечка та дитячі потреби — 1000−1500 грн;

інші необхідні речі — 400−700 грн.

Разом сім'ї знадобиться приблизно 8,4−12,4 тис. грн.

Це орієнтовні витрати для тих, хто готується з нуля. У багатьох домівках уже є аптечка, ліхтарі, частина продуктів, каністри, кабелі та павербанки. Якщо потрібно лише поповнити запаси, витрати можуть бути в кілька разів меншими.

Що врахувати, якщо в сім'ї є дитина

Для дитини важливо передбачити звичні продукти й перекуси, необхідні ліки та засоби гігієни. Варто також підготувати ліхтар, можливість заряджати телефон або смартгодинник і заняття на час відсутності електрики: книжку, гру чи улюблену іграшку.

Якщо в родині є немовля, до списку потрібно додати підгузки, дитячу суміш або готове харчування, безпечну воду, вологі серветки та необхідні медикаменти. Аварійний раціон краще формувати з продуктів, які дитина звикла їсти.

Як скоротити витрати

Найпростіший спосіб заощадити на воді — заздалегідь набрати технічний запас, а не купувати його в пляшках. Для харчування краще використовувати звичні продукти тривалого зберігання, поступово споживати їх і поповнювати запаси.

Купувати зарядну станцію за десятки тисяч гривень необов’язково. Якщо потрібно підтримувати роботу телефона та освітлення, можна обійтися павербанками.

Ще один спосіб довше зберігати холод у холодильнику — заздалегідь заморозити пляшки з водою. Під час знеструмлення вони працюватимуть як акумулятори холоду.

Перед блекаутом також варто зберегти адреси найближчих бюветів і «Пунктів незламності». За даними матеріалу, у Києві понад 150 бюветних комплексів мають можливість підключення до генераторів.