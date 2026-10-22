Після закриття міжбанку четвер, 22 жовтня, курс долара піднявся на 12 копійок у купівлі та на стільки ж у продажу. Євро подешевшав на 9 копійок у купівлі і також на 9 у продажу.
22 жовтня 2026, 17:37
Долар зріс, а євро подешевшав на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 22 жовтня
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Закриття 22 жовтня
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Зміни
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45,04/45,07
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45,16/45,19
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12/12
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50,66/50,68
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50,57/50,59
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-9/-9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,82−45,34 грн. Євро купують за 50,35 грн, а продають за 51,02 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,15−45,29, євро — 50,85−51,10 грн.
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Джерело: Мінфін
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