Дизель, бензин і автогаз подорожчали: скільки тепер коштує пальне

У четвер, 22 жовтня, середня ціна дизельного пального в Україні зросла ще на 41 копійку — до 103,00 грн/л. Бензин А-95 подорожчав на 7 копійок — до 90,04 грн/л.

Бензин А-95 подорожчав на 7 копійок — до 90,04 грн/л.

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Автогаз зріс до 53 грн за літр

Найбільше за день у абсолютному вираженні подорожчав автогаз — на 77 копійок, до 53,00 грн/л.

Преміальний бензин А-95 додав 10 копійок і коштує в середньому 93,84 грн/л.

Бензин А-92 подорожчав на 4 копійки — до 86,44 грн/л.

Таким чином, одразу кілька видів пального перетнули нові цінові позначки: А-95 перевищив 90 грн/л, дизель сягнув 103 грн/л, а автогаз — 53 грн/л.

Яка вартість на АЗС