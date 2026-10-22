У четвер, 22 жовтня, середня ціна дизельного пального в Україні зросла ще на 41 копійку — до 103,00 грн/л. Бензин А-95 подорожчав на 7 копійок — до 90,04 грн/л.
22 жовтня 2026, 17:50
Дизель, бензин і автогаз подорожчали: скільки тепер коштує пальне
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Автогаз зріс до 53 грн за літр
Найбільше за день у абсолютному вираженні подорожчав автогаз — на 77 копійок, до 53,00 грн/л.
Преміальний бензин А-95 додав 10 копійок і коштує в середньому 93,84 грн/л.
Бензин А-92 подорожчав на 4 копійки — до 86,44 грн/л.
Таким чином, одразу кілька видів пального перетнули нові цінові позначки: А-95 перевищив 90 грн/л, дизель сягнув 103 грн/л, а автогаз — 53 грн/л.
Яка вартість на АЗС
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі