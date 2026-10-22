Успіх ШІ підштовхнув Meta збільшити інвестиції до $145 млрд

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Що відомо

Meta підвищила нижню межу прогнозу капітальних витрат на 2026 рік зі $130 млрд до $135 млрд. Верхня межа залишилася на рівні $145 млрд. Цукерберг заявив інвесторам, що Meta продовжить інвестувати в ШІ, бо вкладення вже дають результати.

Одним із доказів прогресу він назвав ШІ-агента Muse. За перші шість тижнів після запуску ним скористалися понад 10 млн людей у США та Канаді. Meta планує масштабувати сервіс і розвивати способи його монетизації.

Компанія повідомила, що її виторг у третьому кварталі зріс на 26% у річному вимірі — до $64,6 млрд. Результат перевищив середній прогноз аналітиків Bloomberg у $63,3 млрд. Прибуток на акцію становив $3,83 проти очікуваних $3,57.

Meta зможе використовувати новий клас акцій без права голосу для залучення капіталу, винагороди працівників і фінансування потенційних поглинань. Нові акції розподілять між чинними акціонерами у форматі дивідендів: кожен отримає одну додаткову акцію. Фактично це означатиме поділ акцій у пропорції 2:1. Початок торгів новими паперами очікується в січні.

За дев’ять місяців 2026 року Meta витратила близько $86 млрд на капітальні інвестиції. Щоб досягти середини річного прогнозу — $140 млрд, компанії потрібно витратити ще приблизно $54 млрд до кінця року.