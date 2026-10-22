Міненерго змінило правила обмеження газопостачання: кого відключатимуть першими

Міністерство енергетики змінило Правила безпеки постачання природного газу та порядок його обмеження або припинення у разі кризової ситуації. Незахищені споживачі відтепер належатимуть до першої групи черговості незалежно від статусу об'єкта критичної інфраструктури.

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Відповідні зміни затверджені наказом Міненерго від 7 вересня 2026 року № 427. Документ набирає чинності з дня офіційного опублікування. Станом на 21 жовтня профільні видання зазначали, що наказ ще не набрав чинності.

Кого відключатимуть у першу чергу

Оновлені правила передбачають чотири групи черговості обмеження або припинення газопостачання.

До I групи віднесені споживачі, які не мають статусу захищених. Виняток — виробники теплової енергії, об'єкти яких можуть перейти на інші джерела палива або енергії.

До II групи входять, зокрема, виробники теплової енергії та установи, що надають важливі суспільні послуги, якщо їхні об'єкти можуть перейти на альтернативне паливо. Сюди також можуть перевести інших незахищених споживачів — але лише за рішенням відповідної держадміністрації.

До III групи належать виробники тепла та установи, що надають важливі суспільні послуги й не можуть перейти на інше джерело енергії. IV група — побутові споживачі.

Статус критичної інфраструктури більше не визначальний

Однією з головних змін стало спрощення критеріїв розподілу споживачів.

Із правил прибрали попередні часові критерії переходу на резервне паливо — 24 та 48 годин, а також окремий критерій належності підприємства до критичної інфраструктури.

Тобто сам по собі статус об'єкта критичної інфраструктури більше не гарантуватиме віднесення до пізнішої черги обмеження газопостачання.

Розширили перелік захищених споживачів

До захищених належать побутові споживачі, установи й підприємства, що надають важливі суспільні послуги, а також окремі виробники теплової енергії.

Перелік установ, які можуть вважатися такими, що надають важливі суспільні послуги, став відкритим. До нього, зокрема, включені заклади освіти, соціальні служби, центри зайнятості, підприємства електроенергетики, оператори газотранспортної та газорозподільної систем і газосховищ.

Інші підприємства також можуть потрапити до цієї категорії за рішенням відповідних державних адміністрацій.

Адміністрації отримають більше повноважень

Держадміністрації зможуть коригувати технологічний мінімум споживання газу, якщо підприємство не підтвердило його належними документами.

Також саме адміністрації зможуть вирішувати, чи може окремий незахищений споживач бути переведений із першої до другої групи черговості.

Що зміниться для підприємств

Власники газових мереж із робочим тиском до 1,2 МПа мають щороку до 1 липня подавати перелік підключених до них споживачів.

Якщо у споживача немає дистанційної передачі даних, після отримання вимоги про обмеження він повинен невідкладно повідомити оператора електронною поштою про фактичне скорочення або припинення споживання.

Якщо цього не зробити, оператор зможе провести перевірку безпосередньо на об'єкті та за потреби здійснити примусове припинення газопостачання з опломбуванням обладнання.

За оновленим алгоритмом оператори ГТС і ГРМ після отримання графіка від Міненерго мають протягом трьох годин поінформувати споживачів про необхідність самостійно обмежити або припинити використання газу у визначені дату й час.