ЄК перевіряє Booking.com: у фокусі фальшиві оголошення та платне просування

Європейська комісія розпочала розслідування щодо платформи Booking.com через можливе порушення Закону ЄС про цифрові послуги (DSA). Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії від 21 жовтня.

Регулятор перевірить, як Booking.com оцінює ризики шахрайства та протидіє йому.

Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Регулятор перевірить, як Booking.com оцінює ризики шахрайства та протидіє йому. Зокрема, йдеться про фальшиві оголошення про оренду житла та фішингові атаки, метою яких є викрадення персональних і платіжних даних користувачів.

Крім того, Єврокомісія з’ясує, чи достатньо чітко платформа маркує оголошення, за просування яких власники житла платять гроші. Через недостатню прозорість користувачі можуть не розуміти, що пропозиції розміщені вище в пошуковій видачі завдяки платному просуванню.

У разі доведення порушень Booking.com може загрожувати штраф у розмірі до 6% загального річного світового обороту компанії. Водночас початок розслідування не означає, що платформу вже визнали винною.

У Booking.com заявили, що співпрацюють із регулятором і продовжують протидіяти кіберзлочинності.

Нагадаємо

Booking.com уже стикався із санкціями європейських регуляторів. 30 липня 2024 року іспанське антимонопольне відомство CNMC оштрафувало сервіс на €413,2 млн за зловживання домінуючим становищем.

За даними регулятора, з 2019 року компанія контролювала 70−90% відповідного ринку в Іспанії та забороняла готелям встановлювати нижчі ціни на власних сайтах. Booking Holdings заявила про намір оскаржити штрафи.

У квітні 2026 року Booking.com також повідомив про витік даних унаслідок хакерської атаки. Зловмисники отримали доступ до імен клієнтів, електронних адрес, номерів телефонів та інформації про бронювання. Фінансові дані, за заявою компанії, не постраждали.

Водночас Єврокомісія посилює застосування Закону про цифрові послуги (DSA). 5 грудня 2025 року вона вперше наклала штраф за його порушення — €120 млн на соцмережу X.

У 2026 році ЄК відкрила формальне провадження проти Shein, оштрафувала Temu на €200 млн за небезпечні товари, а AliExpress — на рекордні €550 млн за ризики продажу незаконних і контрафактних товарів.