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22 жовтня 2026, 10:59

Євро проти долара: у ЄЦБ пояснили, як зміцнити роль єдиної валюти

Надання іноземним центробанкам доступу до євро може зміцнити міжнародну роль єдиної валюти та розширити вплив грошово-кредитної політики єврозони, заявив головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн, виступаючи у Шанхаї на заході CF40-Euro50 під назвою «Монетарна система за межами долара».

Надання іноземним центробанкам доступу до євро може зміцнити міжнародну роль єдиної валюти та розширити вплив грошово-кредитної політики єврозони, заявив головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн, виступаючи у Шанхаї на заході CF40-Euro50 під назвою «Монетарна система за межами долара».► Читайте сторінку «Мінфіна» у Facebook: головні фінансові новиниЩо це означає?
Євро проти долара
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Що це означає?

Йдеться насамперед про механізм EUREP, через який ЄЦБ дає іноземним регуляторам євро у кредит під заставу активів, номінованих у єдиній валюті, випливає із релізу на сайті європейського регулятора.

ЄЦБ проводить операції рефінансування лише з контрагентами всередині єврозони, тому їх доводиться доповнювати міжнародними лініями ліквідності, пояснив Лейн. Такі лінії працюють через угоди репо та валютні свопи.

Вони стримують негативні наслідки, коли за кордоном різко зростає попит на євро чи порушуються транскордонні потоки ліквідності. Без них подібні шоки могли б штовхати вгору ставки грошового ринку єврозони та порушувати роботу ринку цінних паперів та банківської системи, сказав Лейн.

Цього року ЄЦБ оновив EUREP, щоб зробити механізм гнучкішим та розширити його географію. Тепер доступ до нього в принципі отримають усі центробанки, крім тих, кого усунуть, зокрема через відмивання грошей, фінансування тероризму чи міжнародних санкцій.

Кредити видаються за ставкою основних операцій рефінансування ЄЦБ із надбавкою, яку встановлює Керівна рада. Надбавка потрібна, щоб до механізму зверталися лише за шоків і кризи. Термін однієї операції варіюватиметься від одного дня до тижня з можливістю продовження, а ліміт для одного центробанку становитиме 50 млрд євро.

Розпоряджатися отриманими коштами центробанки зможуть на власний розсуд, без заздалегідь встановлених обмежень.

За останні півроку інтерес до EUREP висловили понад 30 центробанків, розповів Лейн. За його словами, підключення перших іноземних регуляторів до оновленого механізму завершилося на початку жовтня. Центробанки, що підключилися, зможуть брати кошти з четвертого кварталу 2026 року.

Попит на облігації

За словами Лейна, EUREP має помітно підтримати ринок облігацій у євро та ініціативу ЄС щодо створення союзу заощаджень та інвестицій. Механізм підштовхує іноземні центробанки, які при купівлі паперів не орієнтуються на ціну, тримати борг у євро, зокрема довгі облігації. За одну операцію через EUREP можна того ж дня отримати до 50 млрд євро поза ринком, і це помітно підвищує ліквідність таких паперів, пояснив Лейн.

Керівники резервів зможуть тримати облігації всіх країн єврозони, а не лише ліквідні. За словами Лейна, це вирівняє умови для більш-менш ліквідних держпаперів та допоможе інтеграції облігаційного ринку єврозони. Те саме стосується облігацій наднаціональних емітентів, наприклад Єврокомісії, ліквідність яких нижча, ніж папери великих країн.

Своп-лінії

Окрім EUREP, ЄЦБ використовує своп-лінії. Їх можна відкривати під заставу активів у національній валюті отримувача, тому вони сильніше сигналізують про доступ до ліквідності та знижують ризик того, що криза за кордоном почне наростати, каже Лейн.

Через своп-лінії іноземні центробанки кредитують у євро власні банки, тоді як EUREP підтримує насамперед світовий ринок боргових паперів у євро.

Ризики за своп-лініями вищі, тому, на думку Лейна, їх варто відкривати лише центробанкам, які явно здатні повернути борг у євро та спираються на державу з високим кредитним рейтингом. Також своп-лінії розумно обмежити країнами, де дефолти або вимушені розпродажі активів можуть порушити трансмісію політики ЄЦБ, тобто передачі рішень щодо ставки в економіку єврозони.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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