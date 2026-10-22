У четвер, 22 жовтня, середній курс долара додав 2 копійки у купівлі та у продажу. Курс євро додав 4 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу.
22 жовтня 2026, 11:07
Долар і євро пішли вгору: курс валют на 22 жовтня
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,81−45,33 грн. Євро купують за 50,35 грн, а продають за 51,01 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,10−45,26 грн, євро — 50,90−51,10 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 45,04−45,07 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,66−50,68 грн.
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Джерело: Мінфін
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