Долар і євро пішли вгору: курс валют на 22 жовтня

У четвер, 22 жовтня, середній курс долара додав 2 копійки у купівлі та у продажу. Курс євро додав 4 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу.

Середній курс долара додав 2 копійки у купівлі та у продажу

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,81−45,33 грн. Євро купують за 50,35 грн, а продають за 51,01 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,10−45,26 грн, євро — 50,90−51,10 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 45,04−45,07 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,66−50,68 грн.

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