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21 жовтня 2026, 19:40

У Греції продають острів із трьома пляжами за €4,5 млн: який він має вигляд

Грецький острів Строггілі (Στρογγυλό) виставили на продаж за €4,5 млн (близько $5 млн). Він має три природні пляжі, джерело води та майже не зачеплений забудовою ландшафт. За даними оголошення, новий власник зможе розглянути можливість облаштування приватної резиденції або невеликого екокурорту. Про це пишуть Business News і Daily Mail.

Грецький острів Строггілі виставили на продаж за €4,5 млн (близько $5 млн).
У Греції продають незабудований острів площею 54 гектари за €4,5 млн. ФОТО: In.gr
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Що відомо про острів

Острів розташований в архіпелазі Додеканес у південно-східній частині Егейського моря. Його площа становить близько 5,4 гектара. За інформацією з оголошення, у минулому він слугував прихистком для моряків, які шукали захисту від негоди. Нині Строггілі залишається незабудованим і зберігає природний ландшафт.

Острів виставили на продаж через платформу Private Islands Inc. В оголошенні його описують як місце для створення приватного середземноморського маєтку або невеликого екологічного курорту. Водночас ідеться про можливості майбутнього будівництва, а не про вже облаштовану туристичну інфраструктуру.

Три пляжі та можливості для забудови

На Строггілі є три природні пляжі. Один із них — піщаний, завдовжки 110 метрів, розташований на захищеній від негоди частині узбережжя. За задумом рієлтора, його можна було б використати для облаштування пляжного клубу або приватної зони відпочинку. Прибережні води, за описом в оголошенні, підходять для плавання, дайвінгу та водних видів спорту.

Серед наявних об'єктів — кам'яні руїни старого будинку та колодязь. В оголошенні зазначають, що вони можуть стати в пригоді під час підготовки документів для отримання дозволів на будівництво та погодження майбутніх проєктів.

На острові також є природне джерело води. За даними продавця, її можна зробити питною за допомогою базової системи фільтрації. Крім того, розглядається можливість підключення до електромережі сусіднього острова Маратос, де вже є організоване електропостачання. Водночас оголошення не стверджує, що таке підключення вже здійснене.

Як дістатися

Дістатися Строггілі можна приватним судном або морським таксі з островів Патмос чи Лерос. На Леросі є аеропорт із щоденними рейсами до Афін. Поблизу розташовані острівні групи Ліпсі та Аркі, а популярний туристичний острів Кос, за даними Daily Mail, лежить приблизно за 45 морських миль (83 км).

В оголошенні також звертають увагу на близькість до районів Патмоса, які перебувають під охороною ЮНЕСКО. Серед можливих варіантів використання острова називають створення відокремленого місця для відпочинку або збереження його як приватної природної території.

Водночас залишається невизначеність щодо точного місця розташування виставленого на продаж острова. У Додеканесі є чотири острівці з назвою Строггілі, а публікація Daily Mail не уточнює, хто саме є продавцем. Автори грецького матеріалу зазначають, що однойменний острівець на крайньому сході архіпелагу, площа якого становить лише 27,5 стреммів (поземельна метрична одиниця площі в Греції — ред.), імовірно, не є об'єктом оголошення, адже його розміри не відповідають зазначеним у пропозиції 54 стремми.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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