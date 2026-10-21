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21 жовтня 2026, 17:56

Пенсіонерів стає більше, а пенсії — вище: що реально ховається за статистикою ПФ

Пенсійний фонд України опублікував дані за третій квартал. Як за останні три місяці змінилася кількість пенсіонерів, хто реально поповнює їх лави та що відбувається із розміром виплат на своїй сторінці в Фейсбук проаналізував Олег Белінський, екс-керівник управління ринку капіталу департаменту державного боргу Міністерства фінансів.

Пенсійний фонд України опублікував дані за третій квартал.
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Пенсіонерів побільшало: хто насправді поповнює їх лави

Перше, на що варто звернути увагу, кількість пенсіонерів зросла. На 1 липня їх було 9 976 619, на 1 жовтня стало 10 003 049. Приріст на 26 430 осіб. Але важливо, за рахунок яких категорій він сформувався. Одержувачів пенсій у зв’язку з втратою годувальника побільшало на 11 348, по інвалідності на 10 989.

Разом ці дві категорії дали 84,5% загального чистого приросту. Одержувачів пенсій за віком стало більше на 7 561, за вислугу років менше на 2 976, соціальних пенсій менше на 523. Ще на 31 особу збільшилася кількість одержувачів довічного утримання суддів.

Середня пенсія 7 287,81 грн: скільки пенсіонерів виживають на мінімалку

Тепер подивімося на розміри виплат. Середня пенсія на 1 жовтня становила 7 287,81 грн. При цьому 2,38 млн пенсіонерів отримують від 3 001 до 4 000 грн, у середньому 3 577 грн. До 5 000 грн включно отримують 4,44 млн людей, або 44,34% усіх пенсіонерів.

Понад 10 000 грн мають 1,90 млн, або 19,03%. Тому загальна середня цифра досить мало говорить про те, на які гроші живе значна частина людей.

За квартал середня пенсія збільшилася лише на 15,13 грн, або на 0,21%. (pfu.gov.ua⁠￼, pfu.gov.ua⁠￼) За цей самий період споживчі ціни зросли на 0,3% у липні, на 0,1% у серпні та на 2,1% у вересні. Сукупно це 2,51%. Отже, за моїм розрахунком, купівельна спроможність середньої пенсії скоротилася на 2,24%. Щоб лише компенсувати інфляцію, вона мала б становити приблизно 7 455 грн. До цього рівня не вистачає 167 грн на місяць.

Чому особиста інфляція б'є болючіше

Але пенсіонер витрачає гроші на конкретні продукти, ліки та оплату житла. І тут варто подивитися детальніше. За розрахунком на основі помісячних індексів, наведених у статистичній таблиці порталу «Мінфін», за липень-вересень медикаменти та медичне обладнання подорожчали на 3,84%, категорія житла і комунальних послуг на 3,74%. Водночас індекси цін на електроенергію, газ, гарячу воду й опалення залишилися незмінними. Тобто підвищення було нерівномірним, і говорити про однакове зростання всіх комунальних тарифів було б неправильно.

З продуктами також немає однієї відповіді. За квартал харчові продукти загалом подорожчали приблизно на 0,27%, оскільки сезонне здешевлення овочів і фруктів стримувало загальний показник. Але риба та рибні продукти подорожчали на 5,08%, молоко на 3,62%, хліб на 2,32%. Тому для людини, яка значну частину пенсії витрачає на ліки та товари, що дорожчали швидше, особисте зростання вартості життя могло перевищувати загальні 2,51%.

Наскільки саме, залежить від структури її витрат. Називати це базовою інфляцією некоректно: тут ідеться про вартість конкретного споживчого набору.

І все ж, мабуть, найважче в цих даних навіть не знецінення пенсії. Це збільшення кількості одержувачів пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника. За квартал їх разом стало на 22 337 більше. Це чиста зміна чисельності, а не кількість нових випадків інвалідності чи смертей. Проте за цими категоріями стоять люди з обмеженнями здоров’я та родини, які втратили годувальника. На мою думку, саме приріст цих двох груп є найтривожнішим показником у пенсійній статистиці за третій квартал.

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Джерело: Мінфін
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