Пенсіонерів стає більше, а пенсії — вище: що реально ховається за статистикою ПФ

Пенсійний фонд України опублікував дані за третій квартал. Як за останні три місяці змінилася кількість пенсіонерів , хто реально поповнює їх лави та що відбувається із розміром виплат на своїй сторінці в Фейсбук проаналізував Олег Белінський , екс-керівник управління ринку капіталу департаменту державного боргу Міністерства фінансів.

Пенсіонерів побільшало: хто насправді поповнює їх лави

Перше, на що варто звернути увагу, кількість пенсіонерів зросла. На 1 липня їх було 9 976 619, на 1 жовтня стало 10 003 049. Приріст на 26 430 осіб. Але важливо, за рахунок яких категорій він сформувався. Одержувачів пенсій у зв’язку з втратою годувальника побільшало на 11 348, по інвалідності на 10 989.

Разом ці дві категорії дали 84,5% загального чистого приросту. Одержувачів пенсій за віком стало більше на 7 561, за вислугу років менше на 2 976, соціальних пенсій менше на 523. Ще на 31 особу збільшилася кількість одержувачів довічного утримання суддів.

Середня пенсія 7 287,81 грн: скільки пенсіонерів виживають на мінімалку

Тепер подивімося на розміри виплат. Середня пенсія на 1 жовтня становила 7 287,81 грн. При цьому 2,38 млн пенсіонерів отримують від 3 001 до 4 000 грн, у середньому 3 577 грн. До 5 000 грн включно отримують 4,44 млн людей, або 44,34% усіх пенсіонерів.

Понад 10 000 грн мають 1,90 млн, або 19,03%. Тому загальна середня цифра досить мало говорить про те, на які гроші живе значна частина людей.

За квартал середня пенсія збільшилася лише на 15,13 грн, або на 0,21%. (pfu.gov.ua⁠￼, pfu.gov.ua⁠￼) За цей самий період споживчі ціни зросли на 0,3% у липні, на 0,1% у серпні та на 2,1% у вересні. Сукупно це 2,51%. Отже, за моїм розрахунком, купівельна спроможність середньої пенсії скоротилася на 2,24%. Щоб лише компенсувати інфляцію, вона мала б становити приблизно 7 455 грн. До цього рівня не вистачає 167 грн на місяць.

Чому особиста інфляція б'є болючіше

Але пенсіонер витрачає гроші на конкретні продукти, ліки та оплату житла. І тут варто подивитися детальніше. За розрахунком на основі помісячних індексів, наведених у статистичній таблиці порталу «Мінфін», за липень-вересень медикаменти та медичне обладнання подорожчали на 3,84%, категорія житла і комунальних послуг на 3,74%. Водночас індекси цін на електроенергію, газ, гарячу воду й опалення залишилися незмінними. Тобто підвищення було нерівномірним, і говорити про однакове зростання всіх комунальних тарифів було б неправильно.

З продуктами також немає однієї відповіді. За квартал харчові продукти загалом подорожчали приблизно на 0,27%, оскільки сезонне здешевлення овочів і фруктів стримувало загальний показник. Але риба та рибні продукти подорожчали на 5,08%, молоко на 3,62%, хліб на 2,32%. Тому для людини, яка значну частину пенсії витрачає на ліки та товари, що дорожчали швидше, особисте зростання вартості життя могло перевищувати загальні 2,51%.

Наскільки саме, залежить від структури її витрат. Називати це базовою інфляцією некоректно: тут ідеться про вартість конкретного споживчого набору.

І все ж, мабуть, найважче в цих даних навіть не знецінення пенсії. Це збільшення кількості одержувачів пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника. За квартал їх разом стало на 22 337 більше. Це чиста зміна чисельності, а не кількість нових випадків інвалідності чи смертей. Проте за цими категоріями стоять люди з обмеженнями здоров’я та родини, які втратили годувальника. На мою думку, саме приріст цих двох груп є найтривожнішим показником у пенсійній статистиці за третій квартал.