$100 млрд для медицини чи втеча багатіїв: Сергій Брін та інші техномагнати домоглися перемоги в Каліфорнії

Виборці Каліфорнії відхилили ініціативу Proposition 40, яка передбачала одноразовий податок у розмірі 5% на статки мільярдерів. Проти проголосували 52,8% учасників голосування, за — 47,2%. Таким чином, штат не стане першим у США, який запровадив би окремий податок на сукупне багатство найбагатших жителів. Про це пише Bloomberg.

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Результат став перемогою для співзасновника Google Сергія Бріна та інших представників технологічного бізнесу, які витратили сотні мільйонів доларів на протидію ініціативі. Брін особисто спрямував понад $100 млн на кампанію проти податку. Загалом надзаможні противники Proposition 40 внесли близько $378 млн на боротьбу з нею та підтримку альтернативних пропозицій.

Ініціатива розколола навіть Демократичну партію Каліфорнії. Її підтримували профспілки та прогресивні політики, зокрема сенатор Берні Сандерс. Водночас губернатор штату Гевін Ньюсом виступив проти, заявивши, що податок може спонукати мільярдерів переїхати, а разом із ними Каліфорнія втратить робочі місця та податкові надходження.

Як мав працювати податок на мільярдерів

Proposition 40 передбачала одноразове оподаткування у розмірі 5% сукупного багатства людей, чий капітал перевищував $1 млрд і які були резидентами Каліфорнії станом на 1 січня 2026 року.

Податок планували розраховувати на основі вартості активів станом на кінець 2026 року. Він мав охопити акції, облігації, частки в приватних компаніях, бізнес-активи та інше майно. Водночас нерухомість, пенсії та пенсійні рахунки загалом не включалися до оподатковуваного багатства.

Сплатити податок потрібно було у 2027 році. Передбачалася можливість розстрочити виплату на п'ять років, але за це платники мали б сплатити більше.

За оцінками профспілки SEIU-United Healthcare Workers West, яка просувала ініціативу, податок міг принести близько $100 млрд протягом п'яти років. Водночас незалежний аналітичний офіс законодавчого органу Каліфорнії (LAO) оцінював потенційні надходження обережніше — у десятки мільярдів доларів протягом кількох років.

Основну частину коштів планували спрямувати на охорону здоров'я:

90% надходжень — на фінансування медичних послуг;

решту 10% — на освіту, продовольчу допомогу та адміністрування податку.

Ініціатива з'явилася на тлі скорочення федерального фінансування медичних програм після ухвалення бюджетного законодавства адміністрації Дональда Трампа. Прихильники податку стверджували, що нові надходження допоможуть компенсувати втрати фінансування та захистити медичні послуги для малозабезпечених жителів штату.

Хто підтримував податок, а хто виступав проти

Головним ініціатором Proposition 40 стала профспілка медичних працівників SEIU-United Healthcare Workers West. На її боці виступили сенатор Берні Сандерс, конгресмен Ро Ханна, Демократична партія Каліфорнії та Федерація профспілок штату.

Прихильники вважали, що найбагатші жителі мають зробити більший внесок у фінансування суспільних послуг, особливо коли федеральна влада скорочує витрати на охорону здоров'я. Вони також наголошували, що одноразовий збір із приблизно 200 мільярдерів дозволив би отримати значні кошти без підвищення податків для більшості населення.

Проти ініціативи виступили губернатор Гевін Ньюсом, співзасновник Google Сергій Брін, інші технологічні підприємці та венчурні інвестори. Серед противників також були Каліфорнійська асоціація вчителів, Planned Parenthood Affiliates of California та представники бізнес-об'єднань.

Ньюсом підтримував ідею оподаткування мільярдерів на федеральному рівні, але вважав каліфорнійський варіант невдалим. Він попереджав, що багаті підприємці можуть змінити місце проживання, а штат втратить не лише їхні податки, а й інвестиції та економічну активність.

Особливо активну кампанію проти Proposition 40 розгорнули представники Кремнієвої долини. За даними CalMatters, надзаможні противники ініціативи внесли близько $378,4 млн на її блокування та підтримку альтернативних пропозицій. Сергій Брін пожертвував $102 млн комітету Building a Better California. Інші великі донори — венчурний інвестор Джон Доер і колишній керівник Google Ерік Шмідт.

Кампанія прихильників зібрала значно менше — близько $33,5 млн. Таким чином, фінансові ресурси противників перевищували бюджет табору «за» більш ніж у десять разів.

Чому податок вважали корисним і які ризики він створював

Прихильники Proposition 40 наводили кілька аргументів на користь ініціативи.

По-перше, вона могла забезпечити десятки мільярдів доларів для медичної системи, яка зіткнулася зі скороченням федеральної підтримки. По-друге, податок мав би стосуватися лише людей із капіталом понад $1 млрд, тобто не зачіпати звичайних працівників і більшість підприємців. По-третє, він дозволив би отримати кошти без запровадження постійного підвищення податків для всіх жителів штату.

Однак у пропозиції були й суттєві ризики.

1. Відтік капіталу та підприємців. Мільярдери могли змінити податкове резидентство, перенести бізнес або інвестиції в інші штати. Це загрожувало б не лише надходженнями від нового податку, а й майбутніми платежами з доходів. LAO оцінював можливе скорочення щорічних надходжень від податку на доходи мільярдерів менш ніж у $1 млрд.

2. Складність оцінювання активів. Значна частина статків найбагатших людей зосереджена в акціях і приватних компаніях. Їхня вартість може суттєво змінюватися, а визначити справедливу ціну бізнесу, який не торгується на біржі, непросто. Через це виникали б суперечки щодо розміру податкових зобов'язань.

3. Податок на багатство, а не на грошовий дохід. Людина могла володіти акціями чи часткою в компанії на мільярди доларів, але не мати відповідної суми вільних коштів. Їй довелося б продавати частину активів або залучати фінансування, щоб сплатити податок.

4. Разовий характер надходжень. Навіть якщо штат отримав би десятки мільярдів доларів, це не гарантувало б стабільного фінансування медицини в наступні роки. Витрати на охорону здоров'я мають постійний характер, тоді як новий податок планували стягнути лише один раз.

5. Витрати на адміністрування. За оцінкою LAO, визначення податкових зобов'язань і збір коштів могли коштувати штату десятки мільйонів доларів щороку протягом кількох років.

Отже, Proposition 40 пропонувала значне короткострокове джерело фінансування соціальних програм, але водночас створювала ризики для податкової бази та інвестиційного клімату Каліфорнії. Саме баланс між цими аргументами став одним із головних предметів передвиборчої дискусії.

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Як проголосували жителі Каліфорнії

За підсумками підрахунку голосів Proposition 40 відхилили:

проти податку — 52,8%, або 5 909 899 голосів;

за податок — 47,2%, або 5 288 424 голоси.

Паралельно виборці розглядали дві альтернативні ініціативи, які просували противники податку. Proposition 41, що передбачала додаткові обмеження та аудит спеціальних податків, також не набрала більшості: 54,9% проголосували проти, 45,1% — за.

Натомість Proposition 42, яка обмежує можливість запровадження нових податків на фінансові активи, приватний бізнес та інші форми особистого майна, отримала підтримку 51,6% виборців. Проти неї висловилися 48,4%.

Таким чином, результат голосування став не лише відмовою від одноразового податку на мільярдерів, а й підтримкою додаткових обмежень для запровадження податків на багатство в майбутньому.

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