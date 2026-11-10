Крах Alta Bank у Сербії: куди поділися €390 млн і що буде з грошима вкладників

Закриття Alta Bank супроводжується розслідуванням можливого привласнення близько €390 млн її власником Давором Мацурою. Після відкликання ліцензії тисячі клієнтів втратили доступ до рахунків, а повернення депозитів понад гарантовані €50 тис. залишається під питанням. Про це пише The Moscow Times.

Клієнти Alta зможуть отримати до €50 тис. на одного вкладника. Втім, конкретні дати виплат поки не оголосили. Фото: produkcijatelegraf

Що відомо про крах Alta Bank у Сербії

На початку листопада сербські правоохоронці затримали власника Alta Bank Давора Мацуру. Перед цим поліція понад 30 годин проводила обшуки в приміщеннях банку. Рішення про відкликання ліцензії Національний банк Сербії ухвалив 30 жовтня, пояснивши його значним погіршенням фінансового стану установи та ризиком подальшого зниження ліквідності, що загрожувало інтересам вкладників.

Alta Bank обслуговував приватних клієнтів і компанії, зокрема тих, хто переїхав до Сербії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Установа проводила перекази російських громадян і бізнесу, оскільки в країні було небагато банків, готових надавати такі послуги. Клієнти зберігали там особисті заощадження, доходи від місцевого бізнесу та кошти від продажу нерухомості в Росії.

Після відкликання ліцензії банківські операції зупинилися. Клієнти втратили можливість знімати гроші та користуватися платіжними картками. Про закриття установи їх заздалегідь не попередили, тому багато хто дізнався про проблему лише після невдалих спроб розрахуватися карткою.

Серед постраждалих опинилися тисячі вкладників. Зокрема, власниця книжкового магазину, кафе та культурного простору Auditoria в Белграді Александра Якушева розповіла, що дізналася про зупинку роботи банку вранці 31 жовтня, коли не змогла розрахуватися карткою за доставку товарів. Працівникам закладу довелося збирати готівку, щоб оплатити замовлення.

Куди поділися €390 млн

За даними сербського розслідувального видання KRIK, прокуратура підозрює Мацуру у привласненні близько €390 млн протягом шести років. Підставою для розслідування стали документи, які отримали журналісти.

За версією слідства, більшу частину цієї суми оформлювали як готівкові внески через обмінні пункти Alta, однак гроші фактично не потрапляли до банківського сховища. Де вони опинилися, наразі невідомо. Сам Мацура заперечує свою провину.

Правоохоронці також перевіряють можливі перекази коштів за кордон. Національний банк Сербії повідомив про подання кримінальної заяви щодо банку та кількох осіб. За повідомленнями ЗМІ, перед затриманням Мацура намагався виїхати до Москви.

Крах банку поставив питання і щодо ефективності нагляду за його діяльністю. Дослідниця Генрі Джексонівського товариства Гелена Іванов звернула увагу на те, як Національний банк Сербії перевіряв Мацуру перед наданням дозволу на банківську діяльність і наскільки ретельно контролював роботу Alta.

Президент Сербії Александар Вучич заявив в ефірі Informer TV 3 листопада, що зустрічався з Мацурою лише три-чотири рази, а обставини справи назвав дивними. Він також стверджував, що більшість росіян, які заявили про втрату грошей унаслідок краху Alta, підтримувала студентський рух Сербії та виступала проти нього і президента Росії Володимира Путіна.

Як вкладникам повернуть гроші

Сербське Агентство зі страхування депозитів домовилося з державним банком Poštanska štedionica про виплату гарантованих вкладів. Клієнти Alta зможуть отримати до €50 тис. на одного вкладника. Водночас конкретні дати виплат поки не оголосили.

Ті, чиї заощадження перевищували гарантовану суму, мають подавати вимоги на решту коштів у межах процедури банкрутства. Однак повернення цих грошей не гарантоване.

Національний банк Сербії заявив, що курс динара залишається стабільним, а фінансовій системі країни нічого не загрожує. Регулятор також повідомив, що безпосередньо контролює роботу Poštanska štedionica, а вжиті заходи мають гарантувати безпеку платежів для громадян і бізнесу. За його даними, банки повністю співпрацюють із регулятором.

Гелена Іванов також не очікує, що крах Alta спричинить проблеми в інших фінансових установах. За її словами, банк був надто малий, щоб спровокувати ширші проблеми, а сербська банківська система має достатньо ліквідності та захисту.

Закриття банку вдарило по підприємцях

Наслідки краху Alta відчули не лише приватні вкладники, а й підприємці. Компанії, які користувалися послугами банку, втратили можливість приймати карткові платежі та розраховуватися з постачальниками.

Після закриття установи клієнти почали шукати альтернативні банки, однак часто отримували відмови. Александра Якушева намагалася відкрити новий рахунок, щоб відновити безготівкові розрахунки. Хоча на рахунках її закладу було менше ніж €50 тис., відсутність доступу до банківських послуг ускладнила повсякденну роботу.

Ще один постраждалий — підприємець Олександр Гітович, який керує PR-агентством у Белграді. В Alta він зберігав усі особисті та бізнесові заощадження. Гітович намагався відкрити рахунки в OTP і ProCredit, але поки не отримав схвалення. За його словами, процедура може тривати понад два тижні.

Тим часом його родина змушена користуватися готівкою, яка залишилася вдома. Через втрату доступу до рахунків вони не змогли вчасно оплатити оренду житла та рахунки. Частину платежів, зокрема за дитячий садок, довелося відкласти.

У Белграді підприємці, які постраждали від закриття Alta, почали розміщувати оголошення про приймання лише готівки. Місцеві жителі організували підтримку бізнесу: у Google-таблиці «Разом із російським бізнесом» (Zajedno uz ruske biznise) зібрали інформацію про 70 підприємств, серед яких кафе та салони краси, що втратили доступ до банківських рахунків. Серби закликають підтримувати ці заклади, розраховуючись готівкою. Для постраждалих також організували продовольчу допомогу.

Вкладники Alta шукають інформацію та допомогу в тематичних групах Telegram. Зокрема, спільнота Volna Serbia, створена для людей, які зберігали в банку понад €50 тис., налічує більш ніж 1700 учасників.

Попри втрату доступу до грошей, постраждалі підприємці відзначають підтримку з боку сербського суспільства. Якушева подякувала місцевим жителям за допомогу, нагадавши, що Сербія прийняла росіян у 2022 році, коли вони потребували прихистку.

Alta Bank — від пункту обміну валют до банку

Alta Bank не була найбільшою фінансовою установою Сербії, однак належала до групи банків середнього розміру та вирізнялася швидким зростанням. На кінець червня 2026 року її активи становили близько 214,9 млрд динарів, або €1,84 млрд. Це відповідало дев'ятому місцю серед банків країни та приблизно 2,9% сукупних активів банківського сектору.

Банк входив до Alta Group, яка повністю належить Давору Мацурі. Він починав бізнес із пункту обміну валют у Белграді, а у 2019 році його група придбала контроль над невеликим державним Jubmes banka. У 2020 році фінустанову перейменували на Alta Bank.

За даними сербських медіа, банк мав ділові відносини з низкою державних компаній та установ. Зокрема, він обслуговував платежі за електроенергію державної компанії EPS.

Відкликання ліцензії стало першим випадком банкрутства банку в Сербії більш ніж за десять років. Водночас аналітики зазначають, що частка Alta Bank у секторі була відносно невеликою, тому його крах сам по собі не має спричинити системну кризу в банківській системі країни.