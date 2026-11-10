В Україні виплатили 3,27 млрд грн кредиторам банків: звідки надійшли кошти

Продаж активів став головним джерелом грошей для виплат кредиторам банків, які Фонд гарантування вкладів ліквідує в Україні. За дев'ять місяців 2026 року він приніс 2,19 млрд грн із загальних 2,68 млрд грн надходжень. При цьому понад 2,16 млрд грн забезпечили лише дві установи: М Р Банк і Промінвестбанк . Загальна сума виплат кредиторам за цей період сягнула 3,27 млрд грн. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев .

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МР Банк і Промінвестбанк забезпечили більшість надходжень

За січень-вересень 2026 року до банків, які Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ліквідує після виведення з ринку, надійшло 2,68 млрд грн. Основну частину цих грошей вдалося отримати від продажу активів: 2,19 млрд грн, або майже 82% усіх надходжень.

Ще частина коштів надійшла від операцій із цінними паперами, погашення кредитів та інших джерел. Проте найбільша особливість статистики полягає в тому, що понад 2,16 млрд грн забезпечили лише два банки: М Р Банк і Промінвестбанк.

Це означає, що загальні показники значною мірою залежать від результатів ліквідації саме цих установ. Вони не дають повної картини щодо того, скільки вдається повернути кредиторам кожного окремого банку.

Загалом за дев'ять місяців банки в ліквідації спрямували на погашення вимог кредиторів 3,27 млрд грн. Понад 1,25 млрд грн отримали кредитори сьомої черги. До них належать, зокрема, підприємства, які були клієнтами цих банків.

Чому продаж банківського майна має значення

Для кредиторів важлива не просто кількість проданих активів, а сума, яку вдалося за них отримати. Якщо майно продають за заниженою ціною, на розрахунки з кредиторами залишається менше грошей.

Затягувати продажі також невигідно. Утримання нерухомості та іншого майна потребує коштів, які зрештою зменшують фінансовий результат ліквідації.

На необхідності вдосконалення цієї системи наголошує і Данило Гетманцев. За його словами, потрібно знаходити рішення, які дозволять продавати активи за вигідною ціною, не затягуючи процес на роки.

Як зміняться правила ліквідації банків

Нові можливості для роботи з неплатоспроможними банками передбачає Закон № 4962-IX (законопроєкт № 13007-д). Документ, ухвалений за ініціативи Данила Гетманцева та його колег, розширює механізми врегулювання проблем із такими установами. Зокрема, він передбачає можливість передавати активи та зобов'язання неплатоспроможних банків іншим банкам.

Очікується, що це допоможе залучати більше інвесторів і знаходити вигідніші рішення для вкладників та кредиторів. Основні нові механізми мають запрацювати 3 січня 2027 року.

Ще один напрям змін стосується контролю за самим Фондом гарантування вкладів. Верховна Рада нещодавно ухвалила законопроєкт № 15269, який, за словами Гетманцева, має посилити внутрішній аудит Фонду та зробити його діяльність відкритішою.

Гетманцев вважає, що головними показниками ефективності роботи Фонду мають бути не кількість проведених аукціонів і не вартість проданого майна, а реальні суми, які повернули кредиторам, і можливість отримати решту коштів.