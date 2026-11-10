В Україні виплатили 3,27 млрд грн кредиторам банків: звідки надійшли кошти

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 листопада 2026, 20:03

В Україні виплатили 3,27 млрд грн кредиторам банків: звідки надійшли кошти

Продаж активів став головним джерелом грошей для виплат кредиторам банків, які Фонд гарантування вкладів ліквідує в Україні. За дев'ять місяців 2026 року він приніс 2,19 млрд грн із загальних 2,68 млрд грн надходжень. При цьому понад 2,16 млрд грн забезпечили лише дві установи: М Р Банк і Промінвестбанк. Загальна сума виплат кредиторам за цей період сягнула 3,27 млрд грн. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Продаж активів став головним джерелом грошей для виплат кредиторам банків, які Фонд гарантування вкладів ліквідує в Україні.
Збанкрутілі українські банки виплатили кредиторам 3,27 млрд грн. Фото: facebook.com/fg.gov.ua
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

МР Банк і Промінвестбанк забезпечили більшість надходжень

За січень-вересень 2026 року до банків, які Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ліквідує після виведення з ринку, надійшло 2,68 млрд грн. Основну частину цих грошей вдалося отримати від продажу активів: 2,19 млрд грн, або майже 82% усіх надходжень.

Ще частина коштів надійшла від операцій із цінними паперами, погашення кредитів та інших джерел. Проте найбільша особливість статистики полягає в тому, що понад 2,16 млрд грн забезпечили лише два банки: М Р Банк і Промінвестбанк.

Це означає, що загальні показники значною мірою залежать від результатів ліквідації саме цих установ. Вони не дають повної картини щодо того, скільки вдається повернути кредиторам кожного окремого банку.

Загалом за дев'ять місяців банки в ліквідації спрямували на погашення вимог кредиторів 3,27 млрд грн. Понад 1,25 млрд грн отримали кредитори сьомої черги. До них належать, зокрема, підприємства, які були клієнтами цих банків.

Чому продаж банківського майна має значення

Для кредиторів важлива не просто кількість проданих активів, а сума, яку вдалося за них отримати. Якщо майно продають за заниженою ціною, на розрахунки з кредиторами залишається менше грошей.

Затягувати продажі також невигідно. Утримання нерухомості та іншого майна потребує коштів, які зрештою зменшують фінансовий результат ліквідації.

На необхідності вдосконалення цієї системи наголошує і Данило Гетманцев. За його словами, потрібно знаходити рішення, які дозволять продавати активи за вигідною ціною, не затягуючи процес на роки.

Як зміняться правила ліквідації банків

Нові можливості для роботи з неплатоспроможними банками передбачає Закон № 4962-IX (законопроєкт № 13007-д). Документ, ухвалений за ініціативи Данила Гетманцева та його колег, розширює механізми врегулювання проблем із такими установами. Зокрема, він передбачає можливість передавати активи та зобов'язання неплатоспроможних банків іншим банкам.

Очікується, що це допоможе залучати більше інвесторів і знаходити вигідніші рішення для вкладників та кредиторів. Основні нові механізми мають запрацювати 3 січня 2027 року.

Ще один напрям змін стосується контролю за самим Фондом гарантування вкладів. Верховна Рада нещодавно ухвалила законопроєкт № 15269, який, за словами Гетманцева, має посилити внутрішній аудит Фонду та зробити його діяльність відкритішою.

Гетманцев вважає, що головними показниками ефективності роботи Фонду мають бути не кількість проведених аукціонів і не вартість проданого майна, а реальні суми, які повернули кредиторам, і можливість отримати решту коштів.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Ігор Тележніков и 21 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами