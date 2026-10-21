Після закриття міжбанку у середу, 21 жовтня, курс долара додав 4 копійки у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро зріс на 10 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.
21 жовтня 2026, 17:37
Долар і євро подорожчали на міжбанку: як закрилися торги 21 жовтня
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Валютний ринок
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Відкриття 20 жовтня
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Закриття 20 жовтня
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Зміни
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45,00/45,05
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45,04/45,07
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4/2
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50,50/50,54
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50,60/50,62
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10/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,79−45,31 грн. Євро купують за 50,31 грн, а продають за 50,98 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,25−45,29, євро — 50,85−51,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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