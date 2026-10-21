Національний банк України встановив офіційний курс долара на четвер, 22 жовтня, на рівні 45,02 грн/$. Порівняно з 21 жовтня американська валюта подешевшала на 5 копійок — напередодні офіційний курс становив 45,07 грн/$.
21 жовтня 2026, 16:51
Долар відступив, євро подорожчало: курс НБУ на 22 жовт
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Євро подорожчало
Офіційний курс євро на 22 жовтня становитиме 50,56 грн/€.
За день європейська валюта додала 3 копійки — 21 жовтня курс становив 50,53 грн/€.
Таким чином, на 22 жовтня НБУ встановив такі офіційні курси: долар — 45,02 грн, євро — 50,56 грн.
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Джерело: Мінфін
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