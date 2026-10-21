Контрабанда, тютюн, гральний бізнес і гуманітарка: уряд посилює боротьбу з тіньовою економікою

Уряд разом із народними депутатами, керівництвом БЕБ, Нацполіції, податкової та митної служб визначив першочергові заходи для скорочення тіньового сектору економіки. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

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Серед основних напрямів — боротьба з незаконним виробництвом та обігом тютюнових виробів, врегулювання оподаткування електронних сигарет і рідин для них, протидія контрабанді, схемам ухилення від податків та порушенням у гральному бізнесі.

Посилять контроль за гуманітарною допомогою

Окрему увагу уряд приділив контролю за ввезенням, обліком та цільовим використанням гуманітарної допомоги.

За словами прем'єра, у влади є підозри щодо можливого використання статусу гуманітарної допомоги у незаконних схемах. Мінсоцполітики разом з іншими державними органами має підготувати відповідні зміни до нормативно-правових актів.

Контракти та інвойси хочуть перевести в електронний формат

Також уряд розглянув запровадження електронних контрактів та інвойсів для оформлення договорів і рахунків, а також автоматичного обміну даними між відповідними системами.

Для реалізації цієї ініціативи планують підготувати законодавчі зміни.

За виконанням плану звітуватимуть щомісяця

За кожним напрямом уряд визначив завдання, строки їх виконання та відповідальних.

Мета заходів, за заявою Кабміну, — ускладнити використання незаконних схем, забезпечити додаткові надходження до державного бюджету та створити рівніші умови для легального бізнесу. Про результати роботи влада планує звітувати щомісяця.