У середу, 21 жовтня, середня ціна дизельного пального в Україні зросла на 36 копійок — до 102,59 грн/л. Бензин А-95 подорожчав на 12 копійок — до 89,97 грн/л.
21 жовтня 2026, 14:57
Дизель +36 копійок, автогаз +86 копійок: як змінилися ціни на пальне
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Як змінилися ціни на пальне
- Найбільше за день подорожчав автогаз — на 86 копійок, до 52,23 грн/л.
- Преміальний А-95 зріс у ціні на 15 копійок — до 93,74 грн/л.
- Водночас бензин А-92 подешевшав на 4 копійки — до 86,40 грн/л.
Таким чином, дизель продовжив дорожчати і наблизився до 103 грн за літр, а середня ціна автогазу перевищила 52 грн/л.
Джерело: Мінфін
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