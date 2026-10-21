Wells Fargo подав сигнал до покупки вперше майже за 1,5 роки

Індикатор настроїв, розрахований банком Wells Fargo, вперше з червня 2025 подав сигнал до покупки, передає Bloomberg. Це вказує на те, що американські акції подешевшали до привабливих рівнів після падіння, спричиненого тривогою навколо штучного інтелекту та високими цінами на нафту.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси Зростання індексу S&P 500 У минулому після таких сигналів індекс S&P 500 у наступні три місяці зростав у 89% випадків, додаючи в середньому 6,5%, написали аналітики Wells Fargo на чолі з головним стратегом з акцій Осоном Квоном. На їхню думку, папери напівпровідникових компаній, ймовірно, продовжать торгуватися в обмеженому діапазоні, а локомотивами зростання ринку стануть найбільші хмарні провайдери — гіперскейлери — та розробники інфраструктурного програмного забезпечення.

«Настрої навколо фінансування ІІ, проміжних виборів та Ірану, можливо, стали надмірно негативними», — вважає Квон. Індикатор Wells Fargo працює від неприємного: крайній песимізм вказує на можливість для покупки. При цьому уповільнення зростання прибутку американських компаній та скорочення ліквідності вимагають від інвесторів обережності, попередили аналітики.

У вересні Квон знизив рекомендацію щодо технологічного сектору з «бичачого» рівня до нейтрального. У попередні квартали нарощування капітальних витрат на ІІ підштовхувало акції виробників чіпів нагору. Однак, на думку Wells Fargo, надалі це навряд чи підтримуватиме котирування. Причина в тому, що зростання витрат означає збільшення боргових запозичень, через що неоклауди — хмарні провайдери, орієнтовані на ринок ІІ, — складніше залучати фінансування.

«Ми вважаємо, що аргументом на користь зростання стане дисципліна у капітальних витратах, а новими лідерами будуть гіперскейлери, — написав Квон. — Підстави для оптимізму щодо ІІ-інфраструктури пов'язані з 2027 роком: прибуток буде високим, а пропозиція, як і раніше, важко встигати за попитом».