Інфляція у Великій Британії сягнула максимуму майже за рік: Банк Англії може підвищити ставку до 4%

Британська економіка опинилася під подвійним тиском напередодні оголошення бюджету: у вересні інфляція прискорилася до 3,5%, а державні запозичення сягнули £24,5 млрд — на £1,9 млрд більше за прогноз. На цьому тлі ринки майже впевнені, що в листопаді Банк Англії підвищить ключову ставку до 4%, тоді як уряду доведеться шукати кошти на підтримку населення в умовах зростання цін і дорожчого обслуговування боргу. Про це 21 жовтня пише Financial Times.

Інфляція у Великій Британії сягнула максимуму майже за рік: ринок готується до підвищення ставки. ФОТО: Pexels

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Пальне дорожчає, інфляція у сфері послуг прискорюється

За даними Управління національної статистики Великої Британії, у вересні річна інфляція зросла до 3,5% проти 3,1% у серпні. Основним чинником стало подорожчання автомобільного пального. Також зросли ціни на авіаперевезення, а меншою мірою — на комп’ютерні ігри та відвідування розважальних заходів.

Ціновий тиск охоплює й інші категорії. Базова інфляція, яка не враховує енергоносії, продукти харчування, алкоголь і тютюн, прискорилася з 2,6% до 2,8%. Інфляція товарів сягнула 3,2% — найвищого рівня за три роки. Натомість ціни на продукти харчування зросли на 1,3%.

Особливу увагу монетарної влади привертає інфляція у сфері послуг, яка відображає внутрішній ціновий тиск. У вересні вона становила 3,7% проти 3,4% місяцем раніше, перевищивши очікування аналітиків на рівні 3,6%.

Керівник глобального економічного напряму Schroders Девід Ріс вважає, що прискорення інфляції у сфері послуг робить підвищення ставки в листопаді практично неминучим.

Додатковим ризиком залишається енергетичний шок, спричинений війною з Іраном. За оцінками економістів, підвищення цін на нафту й газ ще не повністю позначилося на рахунках домогосподарств і витратах підприємств.

Головний економіст WPI Strategy Мартін Бек попередив, що нове зростання цін може знову скоротити реальні доходи населення саме тоді, коли рівень життя почав відновлюватися.

Ставка може зрости до 4%, але це не обов’язково надовго

Вересневі дані стали останнім показником інфляції перед засіданням комітету з монетарної політики Банку Англії на початку листопада. За оцінками, що випливають із ринкових цін на відсоткові свопи, трейдери майже не сумніваються, що регулятор підвищить ставку на 0,25 відсоткового пункту — до 4%.

Це буде перше підвищення ставки від початку війни в Україні у лютому. Протягом останніх місяців члени комітету не мали одностайної позиції щодо того, наскільки енергетичний шок посилить інфляцію та чи пошириться його вплив на інші сектори економіки.

Минулого місяця Банк Англії прогнозував, що в першому кварталі наступного року інфляція сягне 4% — удвічі більше за цільовий показник регулятора. Одним із ключових чинників такого прогнозу було подорожчання енергоносіїв.

Подальша траєкторія ставки залежатиме від того, як розвиватиметься інфляція. Економістка Capital Economics Рут Грегорі вважає, що ставка може досягти піку на рівні 4,25%, якщо вторинні інфляційні ефекти не проявляться, а ціни на енергоносії знизяться наступного року. Це нижче за 4,75−5%, яких, за її оцінкою, наразі очікують інвестори.

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Дорожчі запозичення ускладнюють підготовку бюджету

У вересні британський уряд позичив £24,5 млрд — на £1,9 млрд більше, ніж прогнозувало Управління бюджетної відповідальності. Відхилення від прогнозу посилює тиск на державні фінанси напередодні представлення бюджету наступного тижня.

За оцінками Financial Times, фінансовий резерв уряду в межах установлених бюджетних правил міг скоротитися приблизно до £12 млрд. У березні Управління бюджетної відповідальності прогнозувало його на рівні £23,6 млрд.

Для канцлерки казначейства Рейчел Рівз це означає складніший вибір між підтримкою населення, яке потерпає від зростання вартості життя, та необхідністю втримувати державні фінанси в установлених межах. Серед можливих рішень — підвищення податків або скорочення видатків. Конкретних бюджетних заходів ще не оголошено.

Головний економіст Інституту дипломованих бухгалтерів Англії та Уельсу Сурен Тіру зазначив, що прискорення інфляції ускладнює бюджетне планування: потреба в підтримці населення зростає одночасно з вартістю державних запозичень, звужуючи можливості уряду.

Британська економіка демонструвала певну стійкість. За даними, оприлюдненими минулого тижня, за три місяці до серпня вона зросла на 0,7%. Статистика, опублікована у вівторок, також засвідчила стабілізацію ринку праці влітку.

Після оприлюднення інфляційних даних фунт майже не змінився щодо долара й торгувався на рівні $1,338.