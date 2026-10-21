Субсидія на опалювальний сезон 2026-2027: які доходи врахують під час розрахунку

Під час розрахунку житлових субсидій на опалювальний сезон 2026−2027 років враховуватимуть доходи домогосподарств за січень-червень 2026 року. Для пенсіонерів передбачено окреме правило: замість пенсійних виплат за цей період у розрахунку використовуватимуть нараховану пенсію за серпень. До сукупного доходу також включають зарплату після сплати податків, соціальну допомогу, виплати з безробіття, страхові виплати та грошові перекази з-за кордону. Про це пише Пенсійний фонд України.

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Житлову субсидію розраховують з урахуванням середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Для призначення допомоги з початку опалювального сезону беруть доходи за перші шість місяців поточного року, а для окремих виплат застосовують спеціальні правила. Зокрема, пенсію враховують за визначений місяць, а деякі види соціальної допомоги — у фактично отриманому розмірі.

Які доходи враховуватимуть під час розрахунку

До сукупного доходу включають заробітну плату після сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору, грошове забезпечення військовослужбовців після сплати військового збору, пенсії, стипендії та соціальні виплати, які не належать до законодавчих винятків.

Також враховують допомогу з безробіття, страхові виплати, грошові перекази з-за кордону, дивіденди від цінних паперів та інші доходи, інформація про які надійшла від Державної податкової служби або які людина задекларувала самостійно.

Водночас для низки виплат передбачено особливий порядок. У фактично отриманому розмірі враховують, зокрема, допомогу при народженні або усиновленні дитини, державну соціальну допомогу людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу з часткового безробіття, окремі виплати на догляд і соціальну допомогу людям, які не мають права на пенсію.

Середньомісячну суму таких виплат обчислюють, ділячи їх загальну суму за розрахунковий період на кількість місяців, протягом яких людина їх отримувала.

Яку пенсію братимуть до уваги

Якщо субсидію призначають із початку опалювального сезону в жовтні, враховують нараховану пенсію за серпень поточного року. Для призначення субсидії з початку неопалювального сезону в травні використовують пенсію за березень.

Якщо людина звертається по субсидію не на початку сезону, враховують нараховану пенсію за місяць, що передує місяцю перед тим, з якого призначають допомогу.

Пенсійний фонд навів приклад людини, яка проживає сама та до березня 2026 року отримувала державну соціальну допомогу, а потім вийшла на пенсію. У січні та лютому розмір допомоги становив 2 595 грн щомісяця, а нарахована пенсія за серпень — 3 500 грн.

Для розрахунку субсидії на опалювальний сезон врахували фактично отриману допомогу за перші два місяці та пенсію за серпень для наступних чотирьох місяців. Середньомісячний сукупний дохід у цьому прикладі становить 3 198,33 грн.

Як розраховують дохід тих, хто працює після виходу на пенсію

Окремий приклад стосується людини, якій пенсію призначили в червні 2026 року, але яка продовжувала працювати. Її зарплата із січня до червня становила 6 200 грн на місяць, а нарахована пенсія за серпень — 3 100 грн.

У цьому випадку до середньомісячного доходу включили середню зарплату за шість місяців і пенсію за серпень. Загальна сума для розрахунку становить 9 300 грн.

В іншому прикладі людина припинила працювати після призначення пенсії в червні. До цього вона отримувала зарплату в розмірі 9 000 грн на місяць, а її пенсія за серпень становила 5 100 грн. За наведеним Пенсійним фондом розрахунком, у цьому випадку врахували лише пенсію за серпень — 5 100 грн.