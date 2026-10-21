У середу, 21 жовтня, середній курс долара додав 1 копійку у купівлі та втратив 1 копійку у продажу. Курс євро додав 1 копійку у купівлі та у продажу.
21 жовтня 2026, 10:46
Курс валют 21 жовтня: гривня зберігає стабільність до долара
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,82−45,33 грн. Євро купують за 50,33 грн, а продають за 51,00 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,10−45,25 грн, євро — 50,88−51,10 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 45,00−45,05 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,50−50,54 грн.
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Джерело: Мінфін
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