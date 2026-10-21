Де в Україні купують найбільше нових авто: топ-5 регіонів

За підсумками січня-вересня 2026 року найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Харківська області. На ці п’ять регіонів припало 63% усіх продажів нових легковиків у країні, повідомляє «Укравтопром».

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Найбільше нових автомобілів придбали у столиці — 16 791 авто. На Київщині зареєстрували 4 983 нові легковики, у Дніпропетровській області — 3 280, у Львівській — 2 723, у Харківській — 2 651.

Які моделі купували найчастіше

У Києві, Київській та Харківській областях найпопулярнішою новою моделлю став компактний кросовер Renault Duster.

У Дніпропетровській та Львівській областях покупці найчастіше обирали Toyota RAV4.

Таким чином, найбільша частина українського ринку нових легкових авто залишається сконцентрована у столиці та кількох найбільших регіонах країни.