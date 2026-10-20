Після закриття міжбанку у вівторок, 20 жовтня, курс долара знизився на 7 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро подешевшав на 3 копійки у купівлі та на 1 у продажу.
20 жовтня 2026, 17:37
Курс валют 20 жовтня: як закрився міжбанківський ринок
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
|
Відкриття 20 жовтня
|
Закриття 20 жовтня
|
Зміни
|
45,07/45,10
|
45,00/45,05
|
7/5
|
50,60/50,62
|
50,57/50,61
|
3/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,81−45,34 грн. Євро купують за 50,32 грн, а продають за 50,99 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,10−45,25, євро — 50,85−51,08 грн.
Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі