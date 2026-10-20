Національний банк України встановив офіційний курс долара на середу, 21 жовтня, на рівні 45,07 грн/$. Порівняно з 20 жовтня американська валюта подорожчала на 7 копійок — напередодні офіційний курс становив 45,00 грн/$.
20 жовтня 2026, 17:25
Долар продовжив зростання і перевищив 45 грн: курс НБУ на 21 жовтня
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Таким чином, долар другий день поспіль утримується вище позначки 45 грн.
Євро залишився без змін
Офіційний курс євро на 21 жовтня становитиме 50,53 грн/€.
Порівняно з попереднім днем курс європейської валюти не змінився.
Отже, на 21 жовтня НБУ встановив такі курси: долар — 45,07 грн, євро — 50,53 грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі