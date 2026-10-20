Центробанк Китаю 17 місяців не змінює ставки за кредитами: як це пов’язано зі станом економіки

Китайський центробанк залишив базові ставки за кредитами без змін 17-й місяць поспіль. Регулятор не став посилювати монетарне стимулювання після того, як економіка країни зросла на 4,5% у третьому кварталі, перевищивши прогнози. Про це повідомило агентство Reuters.

Центробанк Китаю зберіг ставки за кредитами без змін після зростання економіки на 4,5%. ФОТО: Pexels

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Чому Китай не поспішає пом’якшувати монетарну політику

Незмінні ставки свідчать, що китайська влада не поспішає вдаватися до нових заходів монетарного стимулювання після сильніших за очікування економічних результатів. Наразі регулятор зосереджений на реформуванні системи визначення ставок за кредитами та поліпшенні механізму передавання рішень монетарної політики економіці.

У третьому кварталі ВВП Китаю зріс на 4,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Результат перевищив прогнози й зменшив потребу в додаткових заходах підтримки для досягнення річної цілі економічного зростання.

Центробанк розглядає новий орієнтир для ставок

Народний банк Китаю розглядає можливість зробити основним орієнтиром монетарної політики ставку за одноденними операціями зворотного репо. Цей крок має поліпшити передавання рішень регулятора фінансовій системі та підтримати економіку.

Голова центробанку Пан Гуншен у понеділок повідомив, що регулятор також надасть рекомендації щодо реформування системи орієнтирів для кредитних ставок. Замість того щоб спиратися переважно на ставку LPR, банки поступово зможуть використовувати ширший набір показників для визначення вартості кредитів.

За словами Пана, фінансово стійкі компанії зможуть обирати між ставкою за одноденними операціями зворотного репо та LPR як орієнтиром для кредитів зі змінною ставкою. Ставка за одноденними операціями також може стати альтернативним орієнтиром для визначення вартості облігацій і фінансових деривативів.

Як реформа може змінити систему кредитування

У Huatai Securities зазначають, що перехід до нових орієнтирів відбуватиметься поступово. Великі компанії отримають можливість обирати між різними ставками, тоді як для малого й мікробізнесу та фізичних осіб основним орієнтиром залишатиметься LPR.

Такий підхід має допомогти уникнути різкого одноразового порушення чинної системи визначення вартості кредитів.

У Huatai Securities також вважають, що зі збільшенням кількості корпоративних кредитів, прив’язаних до ставки за одноденними операціями зворотного репо, діапазон її коливань може звузитися. Це, за оцінкою аналітиків, підвищить стабільність умов ліквідності.