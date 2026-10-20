Центробанк Китаю 17 місяців не змінює ставки за кредитами: як це пов’язано зі станом економіки

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 жовтня 2026, 17:15

Центробанк Китаю 17 місяців не змінює ставки за кредитами: як це пов’язано зі станом економіки

Китайський центробанк залишив базові ставки за кредитами без змін 17-й місяць поспіль. Регулятор не став посилювати монетарне стимулювання після того, як економіка країни зросла на 4,5% у третьому кварталі, перевищивши прогнози. Про це повідомило агентство Reuters.

Китайський центробанк залишив базові ставки за кредитами без змін 17-й місяць поспіль.
Центробанк Китаю зберіг ставки за кредитами без змін після зростання економіки на 4,5%. ФОТО: Pexels
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому Китай не поспішає пом’якшувати монетарну політику

Незмінні ставки свідчать, що китайська влада не поспішає вдаватися до нових заходів монетарного стимулювання після сильніших за очікування економічних результатів. Наразі регулятор зосереджений на реформуванні системи визначення ставок за кредитами та поліпшенні механізму передавання рішень монетарної політики економіці.

У третьому кварталі ВВП Китаю зріс на 4,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Результат перевищив прогнози й зменшив потребу в додаткових заходах підтримки для досягнення річної цілі економічного зростання.

Центробанк розглядає новий орієнтир для ставок

Народний банк Китаю розглядає можливість зробити основним орієнтиром монетарної політики ставку за одноденними операціями зворотного репо. Цей крок має поліпшити передавання рішень регулятора фінансовій системі та підтримати економіку.

Голова центробанку Пан Гуншен у понеділок повідомив, що регулятор також надасть рекомендації щодо реформування системи орієнтирів для кредитних ставок. Замість того щоб спиратися переважно на ставку LPR, банки поступово зможуть використовувати ширший набір показників для визначення вартості кредитів.

За словами Пана, фінансово стійкі компанії зможуть обирати між ставкою за одноденними операціями зворотного репо та LPR як орієнтиром для кредитів зі змінною ставкою. Ставка за одноденними операціями також може стати альтернативним орієнтиром для визначення вартості облігацій і фінансових деривативів.

Як реформа може змінити систему кредитування

У Huatai Securities зазначають, що перехід до нових орієнтирів відбуватиметься поступово. Великі компанії отримають можливість обирати між різними ставками, тоді як для малого й мікробізнесу та фізичних осіб основним орієнтиром залишатиметься LPR.

Такий підхід має допомогти уникнути різкого одноразового порушення чинної системи визначення вартості кредитів.

У Huatai Securities також вважають, що зі збільшенням кількості корпоративних кредитів, прив’язаних до ставки за одноденними операціями зворотного репо, діапазон її коливань може звузитися. Це, за оцінкою аналітиків, підвищить стабільність умов ліквідності.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами