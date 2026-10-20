Дизель уже понад 102 грн/л, автогаз — понад 51 грн: нові ціни на пальне

У вівторок, 20 жовтня, середня ціна дизельного пального в Україні зросла на 48 копійок — до 102,23 грн/л. Бензин А-95 подорожчав на 6 копійок — до 89,85 грн/л.

Середня ціна дизельного пального в Україні зросла на 48 копійок — до 102,23 грн/л.

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Як змінилися ціни

Середня ціна автогазу піднялася одразу на 80 копійок — до 51,37 грн/л.

Бензин А-92 подорожчав на 20 копійок — до 86,44 грн/л. А-95 преміум у середньому коштує 93,59 грн/л.

Таким чином, найбільше за день у абсолютному вираженні подорожчав автогаз, а дизель закріпився вище позначки 102 грн за літр.

Ціни на АЗС