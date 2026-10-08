Які вживані авто українці найчастіше ввозили у вересні: топ-10 моделей

У вересні український автопарк поповнили 21,5 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це на 8% менше, ніж у вересні 2025 року. Про це повідомляє «Укравтопром».

У вересні український автопарк поповнили 21,5 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це на 8% менше, ніж у вересні 2025 року.

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Бензинові авто домінують

Найбільшу частку серед ввезених уживаних автомобілів займали бензинові моделі — 52% проти 45% роком раніше.

Далі йдуть:

електромобілі — 18% проти 29% торік;

дизельні авто — 16% проти 18%;

гібриди — 11% проти 5%;

авто з ГБО — 3%, без змін.

Середній вік автомобілів, які у вересні отримали українські номери, становив 8,7 року.

Топ-10 найпопулярніших моделей

Лідером серед імпортованого секонд-хенду став Volkswagen Golf — 954 авто.

До десятки найпопулярніших також увійшли:

Volkswagen Golf — 954; Volkswagen Tiguan — 807; Audi Q5 — 658; Skoda Octavia — 655; Nissan Rogue — 626; Renault Megane — 559; Tesla Model Y — 512; Nissan Leaf — 484; Tesla Model 3 — 468; Volkswagen Passat — 409.

Електрокари втратили частку

Найпомітніша зміна у структурі імпорту — падіння частки електромобілів із 29% до 18%.

Водночас частка гібридів більш ніж удвічі зросла — з 5% до 11%, а бензинові авто ще більше зміцнили лідерство.

Таким чином, у вересні попит змістився у бік традиційних бензинових моделей і гібридів, тоді як електромобілі втратили частину позицій.