У вересні український автопарк поповнили 21,5 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це на 8% менше, ніж у вересні 2025 року. Про це повідомляє «Укравтопром».
8 жовтня 2026, 12:20
Які вживані авто українці найчастіше ввозили у вересні: топ-10 моделей
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Бензинові авто домінують
Найбільшу частку серед ввезених уживаних автомобілів займали бензинові моделі — 52% проти 45% роком раніше.
Далі йдуть:
- електромобілі — 18% проти 29% торік;
- дизельні авто — 16% проти 18%;
- гібриди — 11% проти 5%;
- авто з ГБО — 3%, без змін.
Середній вік автомобілів, які у вересні отримали українські номери, становив 8,7 року.
Топ-10 найпопулярніших моделей
Лідером серед імпортованого секонд-хенду став Volkswagen Golf — 954 авто.
До десятки найпопулярніших також увійшли:
- Volkswagen Golf — 954;
- Volkswagen Tiguan — 807;
- Audi Q5 — 658;
- Skoda Octavia — 655;
- Nissan Rogue — 626;
- Renault Megane — 559;
- Tesla Model Y — 512;
- Nissan Leaf — 484;
- Tesla Model 3 — 468;
- Volkswagen Passat — 409.
Електрокари втратили частку
Найпомітніша зміна у структурі імпорту — падіння частки електромобілів із 29% до 18%.
Водночас частка гібридів більш ніж удвічі зросла — з 5% до 11%, а бензинові авто ще більше зміцнили лідерство.
Таким чином, у вересні попит змістився у бік традиційних бензинових моделей і гібридів, тоді як електромобілі втратили частину позицій.
Джерело: Мінфін
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