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20 жовтня 2026, 9:48

Найбільші банки світу у 2026 році: хто контролює трильйони доларів активів

Чотири найбільші банки світу за обсягом активів у 2026 році розташовані в Китаї. Лідером рейтингу став Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) із активами на $7,65 трлн. Про це свідчить рейтинг S&P Global Market Intelligence за квітень 2026 року, складений переважно на основі фінансової звітності банків за кінець 2025-го, пише Visualcapitalist.

Чотири найбільші банки світу за обсягом активів у 2026 році розташовані в Китаї.
Лідером рейтингу став Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) із активами на $7,65 трлн.
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На другому місці — Agricultural Bank of China з $6,97 трлн активів, на третьому — China Construction Bank із $6,52 трлн, на четвертому — Bank of China з $5,48 трлн.

JPMorgan — найбільший банк за межами Китаю

Американський JPMorgan Chase посів п’яте місце у світі з активами на $4,42 трлн і став найбільшим банком за межами Китаю.

Далі розташувалися Bank of America — $3,41 трлн, французький BNP Paribas — $3,28 трлн, британський HSBC — $3,21 трлн та Crédit Agricole — $3,15 трлн.

Першу десятку замикає китайський Postal Savings Bank of China з активами близько $2,67 трлн.

Чотири банки Китаю володіють активами на понад $26 трлн

Сукупні активи чотирьох найбільших китайських банків перевищують $26 трлн.

Для порівняння, п’ять найбільших американських банків — JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo та Goldman Sachs — разом мають значно менший обсяг активів.

ICBC також вирізняється масштабом клієнтської бази. На кінець 2025 року банк обслуговував близько 782 млн фізичних осіб та понад 14,7 млн корпоративних клієнтів.

BNP Paribas став найбільшим банком Європи

У Європі перше місце за активами посів французький BNP Paribas — $3,28 трлн. Він випередив HSBC із $3,21 трлн.

До найбільших європейських банків також входять Crédit Agricole з $3,15 трлн, Santander — $2,25 трлн, Barclays — $2,1 трлн і Deutsche Bank — $1,7 трлн.

Чому китайські банки такі великі

Високі позиції китайських банків пояснюються структурою фінансової системи країни, де банки залишаються основним каналом кредитування економіки.

Великий обсяг депозитів населення та компаній створює значну ресурсну базу, а державні банки активно фінансують стратегічні галузі — від технологій до зеленої енергетики.

У США модель інша: компанії значною мірою залучають фінансування через ринки капіталу — облігації та акції. Тому американські банки можуть мати менші баланси, але отримувати значні доходи від інвестиційно-банківських операцій, торгівлі та управління активами.

Зокрема, JPMorgan у 2025 році отримав близько $57 млрд чистого прибутку, хоча за загальним обсягом активів посідає лише п’яте місце у світі.

Таким чином, рейтинг за активами показує насамперед масштаб банківського балансу, але не обов’язково прибутковість чи ефективність установи.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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