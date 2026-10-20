Польща стала найбільшим постачальником товарів до України серед країн ЄС

Польща забезпечує 29,5% експорту Євросоюзу до України, випереджаючи Німеччину з часткою 18,5%. За 12 місяців, що завершилися у травні 2026 року, польський експорт до України сягнув 14,1 млрд євро , а імпорт українських товарів — 4,4 млрд євро. Про це пише Business Insider Polska з посиланням на аналіз державного банку BGK, підготовлений на основі даних Євростату.

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Позитивне сальдо

Позитивне сальдо торгівлі Польщі з Україною досягло рекордних 9,7 млрд євро. Порівняно з річним показником на кінець 2020 року польський експорт зріс майже на 169% — із приблизно 5,2 млрд євро.

Імпорт з України за цей час збільшився з близько 2,5 млрд євро до 4,4 млрд євро.

Понад половину приросту експорту від лютого 2022 року до травня 2026 року забезпечили енергоресурси й енергія, зброя та боєприпаси, а також авіаційна техніка й обладнання.

Водночас найбільшою складовою польських поставок залишаються немілітарні промислові товари.

Їхній експорт до України становив близько 8 млрд євро.

Серед основних товарів, які формують торговельний профіцит Польщі, — телекомунікаційне обладнання, легкові автомобілі, машини, електроапаратура та добрива.