В Україні готують нові вимоги до рієлторів: іспити, реєстр і безготівкова оплата

13 жовтня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 16145 «Про захист житлових та інших прав фізичних і юридичних осіб при отриманні посередницьких послуг у сфері нерухомості». Документ запроваджує обов'язковий допуск до професії рієлтора. Про це пише Ligazakon.

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Хто зможе надавати послуги

Посередницькі послуги з нерухомістю зможуть надавати лише агенти з нерухомості, внесені до Єдиного реєстру. Агентом може бути ФОП із кваліфікаційним свідоцтвом або компанія, у якій свідоцтво має керівник і щонайменше один працівник.

Свідоцтво отримують після професійної підготовки та іспиту. Кваліфікацію треба підвищувати раз на 2 роки, інакше дія свідоцтва зупиниться автоматично.

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Українська спілка фахівців з нерухомості

Законопроєкт створює Українську спілку фахівців з нерухомості. Це єдина саморегулівна організація з обов'язковим членством і внеском до 2 мінімальних зарплат. Спілка вестиме реєстр, проводитиме атестацію та акредитацію і застосовуватиме стягнення, аж до позбавлення статусу на строк до 2 років.

Для клієнтів передбачено нові гарантії:

письмовий договір з 18 обов'язковими умовами;

оплата лише безготівкова на рахунок агента;

заборона комісії від обох сторін угоди без письмової згоди кожної з них;

відповідь на претензію протягом 30 днів.

Рекламні оголошення

Окремі зміни стосуються реклами. Розміщувати оголошення про продаж чи оренду зможуть лише власник, його представник, член сім'ї, спадкоємець або агент із номером у реєстрі. Ця норма запрацює через 9 місяців після опублікування закону.

Агенти залишаться суб'єктами первинного фінмоніторингу. Нотаріусам закріплюють обов'язок проводити фінмоніторинг під час посвідчення угод з нерухомістю.

Якщо законопроєкт ухвалять, ринок матиме 6 місяців від дня реєстрації спілки, щоб привести діяльність у відповідність. Вимога щодо вищої освіти для фахівців почне діяти через 5 років.

Як закон може змінити ринок нерухомості

Для покупців і продавців житла нові правила мають зробити зрозумілішими вимоги до посередника, його професійної підготовки та відповідальності. Орендарям вони можуть допомогти отримати прозоріші умови співпраці з агентствами й зменшити ризик зіткнутися з недобросовісними маклерами.

Для легального бізнесу врегулювання ринку може створити рівніші умови конкуренції. Натомість для держави одним з очікуваних результатів є скорочення тіньової діяльності та збільшення податкових надходжень.

Ініціатива також пов’язана з наближенням українського законодавства до європейських підходів і вимог у сфері протидії відмиванню коштів. Ринок нерухомості вважається одним із напрямів, де важливо розуміти походження коштів і забезпечувати належну прозорість операцій.