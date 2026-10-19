Після закриття міжбанку в понеділок, 19 жовтня, курс долара додав 16 копійок у купівлі та 15 копійок у продажу. Євро подорожчав на 18 копійок у купівлі та на 16 у продажу.
19 жовтня 2026, 17:42
Курс валют 19 жовтня: як закрився міжбанківський ринок
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Валютний ринок
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Відкриття 19 жовтня
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Закриття 19 жовтня
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Зміни
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44,91/44,95
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45,07/45,10
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16/15
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50,41/50,45
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50,59/50,61
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18/16
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,75−45,28 грн. Євро купують за 50,80 грн, а продають за 51,00 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,05−45,20, євро — 50,73−50,95 грн.
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Джерело: Мінфін
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