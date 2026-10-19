Як використовувати AI для аналізу ETF та інвестиційних ідей: практичний воркшоп від Академії Мінфін

29 жовтня в Академії Мінфін відбудеться онлайн-воркшоп «AI та інвестиції 2.0» . Учасники навчаться застосовувати штучний інтелект для аналізу фондового ринку, компаній, для перевірки власних інвестиційних ідей та гіпотез. Розповідаємо, як взяти участь.

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Штучний інтелект уже активно допомагає інвесторам опрацьовувати фінансову звітність, порівнювати компанії, аналізувати акції та виявляти потенційні ризики. Але, звісно, він може помилятися. Для якісного аналізу недостатньо попросити AI оцінити, скажімо, акцію: важливо правильно сформулювати завдання (промпт), уважно перевіряти джерела й критично оцінювати отримані результати.

Як використовувати AI для системного аналізу фондового ринку — розберемо на практичному онлайн-воркшопі «AI та інвестиції 2.0» від Академії Мінфін.

КОЛИ: 29 жовтня, початок о 19:00

ФОРМАТ: онлайн, 1,5−2 год. + 15−20 хв. Q&A.

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Для кого цей воркшоп

Воркшоп буде корисний:

досвідченим інвесторам, які хочуть швидше працювати з великим обсягом інформації та систематизувати власний аналіз;

тим, хто вже користується ChatGPT, Claude чи Gemini і хоче перейти від простих промптів до системної аналітики;

інвесторам в ETF, яким важливо швидше аналізувати склад фондів, концентрацію та дублювання активів;

початківцям — щоб зрозуміти, як AI може допомагати працювати з інвестиційною інформацією.

Про спікера

Воркшоп проведе МИХАЙЛО ПАЦАН — підприємець, інвестор, інноватор, експерт з бізнес-аналізу, штучного інтелекту та Web3 із 23-річним досвідом у сфері технологій та інвестицій. Засновник та керівник Web3-університету інноваційної освіти Learn to Earn Global та ІТ-компанії AISync Global, яка впроваджує інтелектуальні системи на базі агентського ШІ в державному та корпоративному секторі.

Яку користь ви отримаєте

Під час воркшопу розберемо, як застосовувати AI на реальних інвестиційних завданнях. Ви навчитесь:

шукати інвестиційні ідеї — досліджувати сектори, знаходити компанії та ETF і швидко порівнювати варіанти;

аналізувати компанії — розбирати бізнес-модель, виручку, прибуток, маржинальність, cash flow, борг, фінансову звітність і конкурентів;

оцінювати компанію — працювати з ключовими мультиплікаторами та порівнювати компанію з конкурентами.;

перевіряти інвестиційні тези — використовувати AI як критика власної ідеї, шукати аргументи «проти» й виявляти ризики;

будувати сценарії — розбирати Bull, Base та Bear сценарії та чинники, які можуть змінити інвестиційну тезу;

аналізувати структуру ETF, концентрацію, найбільші позиції, дублювання між фондами та активи власного портфеля.

Усі зареєстровані учасники отримають запис воркшопу, практичні матеріали, а також доступ до ком’юніті Академії Мінфін.

🔗 ПРИДБАТИ ДОСТУП ДО ВОРКШОПУ

Як взяти участь

Щоб отримати доступ до онлайн-воркшопу, зареєструйтесь за early birds ціною — 1500 гривень — до 22 жовтня включно. Після цієї дати ціна зросте (!)