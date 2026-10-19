Національний банк України 19 жовтня ввів в обіг пам’ятну монету «100 років від дня народження Богдана Гаврилишина», присвячену українському економісту, мислителю, громадському діячу та меценату.
НБУ випустив пам’ятну монету до 100-річчя Богдана Гаврилишина
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Монета продовжує серію НБУ «Видатні особистості України». Її номінал становить 2 гривні, вона виготовлена з нейзильберу, а тираж — до 50 тис. штук у сувенірному пакованні.
Як виглядає нова монета
На реверсі зображено портрет Богдана Гаврилишина, його ім'я та відомий вислів «Буйно мрійте».
На аверсі розміщено композицію з калини, кленового листка та едельвейса — символів України, Канади та Швейцарії. Саме з цими країнами був тісно пов’язаний життєвий шлях Гаврилишина.
Художником монети став Юрко Гуцуляк, скульпторами — Володимир Атаманчук та Анатолій Демяненко.
Ким був Богдан Гаврилишин
Богдан Гаврилишин народився на Тернопільщині, а згодом жив і працював у Канаді та Швейцарії.
Він очолював Міжнародний інститут менеджменту в Женеві та був одним із засновників Європейського форуму менеджменту в Давосі, який згодом став Всесвітнім економічним форумом.
Після відновлення незалежності України Гаврилишин долучався до розвитку державного управління, економічних реформ, управлінської освіти та громадянського суспільства.
Де можна буде придбати
Пам’ятну монету продаватимуть в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та через банки-дистриб'ютори.
Про дату початку продажів НБУ радить стежити на офіційних ресурсах регулятора та банків-партнерів.
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