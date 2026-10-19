НБУ випустив пам’ятну монету до 100-річчя Богдана Гаврилишина

Національний банк України 19 жовтня ввів в обіг пам’ятну монету «100 років від дня народження Богдана Гаврилишина», присвячену українському економісту, мислителю, громадському діячу та меценату.

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Монета продовжує серію НБУ «Видатні особистості України». Її номінал становить 2 гривні, вона виготовлена з нейзильберу, а тираж — до 50 тис. штук у сувенірному пакованні.

Як виглядає нова монета

На реверсі зображено портрет Богдана Гаврилишина, його ім'я та відомий вислів «Буйно мрійте».

На аверсі розміщено композицію з калини, кленового листка та едельвейса — символів України, Канади та Швейцарії. Саме з цими країнами був тісно пов’язаний життєвий шлях Гаврилишина.

Художником монети став Юрко Гуцуляк, скульпторами — Володимир Атаманчук та Анатолій Демяненко.

Ким був Богдан Гаврилишин

Богдан Гаврилишин народився на Тернопільщині, а згодом жив і працював у Канаді та Швейцарії.

Він очолював Міжнародний інститут менеджменту в Женеві та був одним із засновників Європейського форуму менеджменту в Давосі, який згодом став Всесвітнім економічним форумом.

Після відновлення незалежності України Гаврилишин долучався до розвитку державного управління, економічних реформ, управлінської освіти та громадянського суспільства.

Де можна буде придбати

Пам’ятну монету продаватимуть в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та через банки-дистриб'ютори.

Про дату початку продажів НБУ радить стежити на офіційних ресурсах регулятора та банків-партнерів.