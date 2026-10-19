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19 жовтня 2026, 14:25

НБУ продав $5,5 млрд у вересні — найбільше за рік

У вересні Національний банк продав на валютному ринку близько $5,5 млрд, найбільше за останні 12 місяців. Від початку літа 2026 року долар тримається поблизу 45 грн, тоді як міжнародні резерви України після падіння навесні частково відновилися і у вересні становили близько $47 млрд. Про це свідчать дані Національного банку України.

У вересні Національний банк продав на валютному ринку близько $5,5 млрд, найбільше за останні 12 місяців.
НБУ у вересні продав $5,5 млрд валюти, найбільше за 12 місяців. ФОТО: bank.gov.ua
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У вересні Національний банк продав на валютному ринку близько $5,5 млрд. Це найбільший місячний обсяг за останні 12 місяців.

Рік тому обсяги продажу були значно меншими. У жовтні та листопаді 2025 року регулятор продавав приблизно по $2,9 млрд на місяць, а в грудні цей показник зріс до $4,5 млрд. У червні 2026 року продаж сягнув близько $5,1 млрд, а в липні та серпні становив приблизно $4,8 млрд щомісяця.

Як змінювався валютний ринок

У вересні клієнти банків купили на безготівковому ринку близько $9,2 млрд, а продали приблизно $5 млрд.

Обсяг операцій між банками, включно з НБУ, становив близько $9,6 млрд. Це найвищий показник за період, відображений на графіку. Близький результат був у грудні 2025 року, коли обсяг перевищив $8,5 млрд.

У вересні українці продали валюти на $0,9 млрд менше, ніж купили. Така різниця між купівлею та продажем відображає від'ємне сальдо валютних операцій населення.

Що відбувається з міжнародними резервами

У вересні валові міжнародні резерви України становили близько $47 млрд. Приблизно на такому ж рівні вони були у вересні 2025 року.

У січні 2026 року резерви перевищували $57 млрд, але навесні скоротилися. У травні міжнародні резерви скоротилися приблизно до $45,5 млрд, найнижчого рівня за цей період. У червні та липні резерви зросли приблизно до $51 млрд.

Чисті міжнародні резерви також зменшилися: у січні вони становили близько $44 млрд, а у вересні — приблизно $32,5 млрд.

Яким є офіційний курс долара

З червня 2026 року офіційний курс долара коливається переважно в межах 44,5−45 грн. Восени 2025 року американська валюта коштувала близько 41,7 грн.

З 19 жовтня офіційний курс долара встановлено на рівні 44,8625 грн, євро — 50,4977 грн. З 16 жовтня курси становили відповідно 44,8871 грн і 50,3081 грн.

У серпні євро наближалося до 52 грн, однак у вересні та жовтні його офіційний курс був нижчим і становив близько 50,5 грн.

НБУ уточнює, що дані про валютні операції наведено за датою укладання угод. Показники розраховано за методологією, яка діяла у відповідний період.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
19 жовтня 2026, 15:57
#
Європка, готуй гаманці, час франції та німеччині затягнути пояси, жирують в роскоші)))
+
+15
TAN72
TAN72
19 жовтня 2026, 16:42
#
Так держать
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