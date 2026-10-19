Банкрутство в Україні набирає обертів: за рік кількість справ зросла на 37%

В Україні четвертий рік поспіль зростає кількість справ про неплатоспроможність фізичних осіб. За дев’ять місяців 2026 року їх зафіксували 1 293 — на 37% більше, ніж за аналогічний період торік. Змінився і гендерний розподіл: серед людей у таких справах тепер більше жінок, ніж чоловіків. Про це повідомляє Opendatabot.

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За дев’ять місяців 2026 року в Україні зафіксували 1 293 справи про банкрутство фізичних осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зростання триває вже четвертий рік поспіль, а загалом із 2021 року в країні зафіксували 5 014 людей у справах про неплатоспроможність.

Цьогоріч серед учасників таких справ уперше за наведеними даними переважають жінки. Вони фігурують у 685 справах, тоді як чоловіки — у 608. Торік співвідношення було протилежним.

Найбільша вікова група серед людей, які проходять процедуру банкрутства, — від 25 до 45 років. На неї припадає 68% усіх випадків. Наймолодшому учаснику справи 20 років, найстаршому — 77.

За кількістю справ лідирує Київ, де суди розглядають 228 проваджень. На другому місці Київська область зі 130 справами, на третьому — Львівська область зі 109. Водночас найшвидше зросла кількість справ на Кіровоградщині — більш ніж удвічі.

Процедура банкрутства не означає автоматичного списання всіх боргів. Частину зобов’язань людині все одно доведеться погасити. Крім того, протягом п’яти років після визнання банкрутом вона має повідомляти про цей статус, якщо бере кредит.