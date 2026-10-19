Долар та євро пішли вгору: курс валют на 19 жовтня

У понеділок, 19 жовтня, середній курс долара додав 3 копійки у купівлі та у продажу. К урс євро зріс на 4 копійки у купівлі та на 7 копійок у продажу.

Середній курс долара додав 3 копійки у купівлі та у продажу. Курс євро зріс на 4 копійки у купівлі та на 7 копійок у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,71−45,23 грн. Євро купують за 50,23 грн, а продають за 50,92 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,98−45,15 грн, євро — 50,75−50,99 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,91−44,95 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,41−50,45 грн.

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