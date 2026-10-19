Українці стали значно менше купувати авто з Китаю: які моделі найпопулярніші

З січня по вересень 2026 року українці придбали 9184 легковики, ввезені з Китаю. Це на 37% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє «Укравтопром».

З січня по вересень 2026 року українці придбали 9184 легковики, ввезені з Китаю.

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Із них 7251 автомобіль був новим — на 40% менше у річному вимірі. Ще 1933 авто — вживані, їхня кількість скоротилася на 26%.

Частка електромобілів різко знизилася

Електромобілі залишаються найбільшою категорією серед автомобілів із Китаю, однак їхня частка помітно скоротилася — до 53% проти 87% торік.

На гібриди припало 26% придбаних машин, на бензинові авто — 18%, на дизельні — 3%.

Які нові авто купували найчастіше

Найпопулярнішим новим легковиком китайського походження став BYD Sea Lion 06 — 862 авто.

До п’ятірки також увійшли BYD Leopard 3 — 513 машин, ZEEKR 001 — 338, Volkswagen ID.UNYX — 306 та Chery Tiggo 4 — 284.

Лідери серед вживаних авто

Серед вживаних машин, ввезених із Китаю, перше місце посів BYD Song L — 198 автомобілів.

Далі йдуть ZEEKR 7X — 124 авто, Buick Envision — 106, BYD Sea Lion 05 — 104 та BYD Sea Lion 06 — 103.

Таким чином, за дев’ять місяців 2026 року ринок авто з Китаю суттєво скоротився, а його структура стала більш різноманітною: частка електромобілів знизилася, тоді як гібриди та бензинові моделі зайняли помітно більшу частину продажів.