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19 жовтня 2026, 8:43

Грошей не вистачає навіть на базові покупки: скільки українців живуть за рахунок кредитів

27% українців змушені користуватися кредитними коштами або розстрочкою для покриття повсякденних витрат, зокрема на продукти харчування, одяг, взуття та побутові товари. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення «Слово і діло».

27% українців змушені користуватися кредитними коштами або розстрочкою для покриття повсякденних витрат, зокрема на продукти харчування, одяг, взуття та побутові товари.
27% українців змушені користуватися кредитними коштами або розстрочкою для покриття повсякденних витрат
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Зокрема, 14% опитаних регулярно купують базові товари в кредит через постійну нестачу грошей, а ще 13% вдаються до позик у разі тимчасових фінансових труднощів або затримки доходів.

Понад половина обходиться без кредитів

Водночас 53% респондентів не використовують кредитні кошти для забезпечення повсякденних потреб.

Із них 29% купують базові товари виключно за власні гроші, а ще 24% не користуються позиками або не мають відповідних кредитних продуктів.

Окремо 20% респондентів використовують кредити не через нестачу коштів: 14% користуються кредитним лімітом у межах пільгового періоду заради зручності або вигоди, а 6% — для придбання техніки та інших товарів тривалого користування.

Жінки частіше купують базові товари в кредит

Регулярно користуються кредитами через нестачу грошей 17% опитаних жінок проти 11% чоловіків.

Натомість чоловіки частіше взагалі не мають кредитних карток або не користуються такими фінансовими продуктами — 28% проти 20% серед жінок.

Серед людей віком 30−44 роки частка тих, хто регулярно фінансує базові покупки кредитними коштами, становить 17%. Молодь 18−29 років найчастіше використовує позики як тимчасову підтримку під час фінансових труднощів — 23%.

У селах кредити частіше стають «фінансовою подушкою»

Серед жителів обласних центрів 33% оплачують базові покупки виключно власними коштами. У невеликих містах і селищах таких 29%, а в селах — 26%.

Водночас разове використання кредитів через нестачу грошей або затримку доходів зростає від 10% в обласних центрах до 17% у селах.

Найчастіше регулярно купують базові товари в кредит через брак коштів жителі невеликих міст і селищ — 17%.

Війна та доходи впливають на фінансову поведінку

Результати опитування також показують суттєві регіональні відмінності. На Заході 18% респондентів регулярно користуються кредитами для базових потреб через нестачу коштів, тоді як у Києві значно поширеніше використання кредитного ліміту в межах пільгового періоду — 24% проти 14% у середньому по країні.

Дослідження проводили з 25 вересня по 1 жовтня 2026 року методом онлайн-опитування. У ньому взяли участь 1200 респондентів віком від 18 років з усієї України, крім тимчасово окупованих територій. Заявлена статистична похибка для показників, близьких до 50%, не перевищує 2,89%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
19 жовтня 2026, 10:07
#
По кредитным картам укрбанки за б/н оплату продуктов питания предлагают
кешбек от 1% до 3% а иногда 5% и более — так почему бы умным людям
не воспользоваться предложениями банков вместо того, чтобы снимать
с зарплатных или пенсионных карт наличку, а затем с той же наличкой
опять морочить и себе и кассирам торговых сетей голову.
+
0
chc788
chc788
19 жовтня 2026, 10:58
#
А я скажу чому, це одно з причин, наше older generation навчені розвалом СССР і по це день приводять в приклад, тому і знімають відразу. Одним словом «недовіра банківській структурі»
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 жовтня 2026, 11:09
#
Не вигадуйте дурниць.

В срср не було зарплатних проектів в банках та банківських
карток — з/п видавали в касах на роботі а пенсії на укрпошті.

Звісно, що можна було написати заяву про перерахування
з/п на рахунок в Ощадбанку — але це були поодинокі випадки.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 жовтня 2026, 10:19
#
В Украине большой % теневой экономики, а это подразумевает
преимущественно наличный рассчёт и сокрытие доходов
от налогообложения, а значит и указание недостоверных,
а точнее, заниженных данных в различных опросах.
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