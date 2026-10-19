Грошей не вистачає навіть на базові покупки: скільки українців живуть за рахунок кредитів

27% українців змушені користуватися кредитними коштами або розстрочкою для покриття повсякденних витрат, зокрема на продукти харчування, одяг, взуття та побутові товари. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення «Слово і діло».

27% українців змушені користуватися кредитними коштами або розстрочкою для покриття повсякденних витрат

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зокрема, 14% опитаних регулярно купують базові товари в кредит через постійну нестачу грошей, а ще 13% вдаються до позик у разі тимчасових фінансових труднощів або затримки доходів.

Понад половина обходиться без кредитів

Водночас 53% респондентів не використовують кредитні кошти для забезпечення повсякденних потреб.

Із них 29% купують базові товари виключно за власні гроші, а ще 24% не користуються позиками або не мають відповідних кредитних продуктів.

Окремо 20% респондентів використовують кредити не через нестачу коштів: 14% користуються кредитним лімітом у межах пільгового періоду заради зручності або вигоди, а 6% — для придбання техніки та інших товарів тривалого користування.

Жінки частіше купують базові товари в кредит

Регулярно користуються кредитами через нестачу грошей 17% опитаних жінок проти 11% чоловіків.

Натомість чоловіки частіше взагалі не мають кредитних карток або не користуються такими фінансовими продуктами — 28% проти 20% серед жінок.

Серед людей віком 30−44 роки частка тих, хто регулярно фінансує базові покупки кредитними коштами, становить 17%. Молодь 18−29 років найчастіше використовує позики як тимчасову підтримку під час фінансових труднощів — 23%.

У селах кредити частіше стають «фінансовою подушкою»

Серед жителів обласних центрів 33% оплачують базові покупки виключно власними коштами. У невеликих містах і селищах таких 29%, а в селах — 26%.

Водночас разове використання кредитів через нестачу грошей або затримку доходів зростає від 10% в обласних центрах до 17% у селах.

Найчастіше регулярно купують базові товари в кредит через брак коштів жителі невеликих міст і селищ — 17%.

Війна та доходи впливають на фінансову поведінку

Результати опитування також показують суттєві регіональні відмінності. На Заході 18% респондентів регулярно користуються кредитами для базових потреб через нестачу коштів, тоді як у Києві значно поширеніше використання кредитного ліміту в межах пільгового періоду — 24% проти 14% у середньому по країні.

Дослідження проводили з 25 вересня по 1 жовтня 2026 року методом онлайн-опитування. У ньому взяли участь 1200 респондентів віком від 18 років з усієї України, крім тимчасово окупованих територій. Заявлена статистична похибка для показників, близьких до 50%, не перевищує 2,89%.