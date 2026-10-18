Finance.ua підтримує збір на мобільну ремонтну майстерню для 47-ї бригади «Маґура»

Наземні роботизовані комплекси (НРК) перевозять вантажі та евакуюють поранених, допомагаючи зберігати життя військових. Але коли техніка виходить з ладу, через брак ремонтних потужностей вона може тижнями чекати на відновлення.

Мобільна майстерня дасть змогу ремонтувати НРК безпосередньо поблизу фронту й швидше повертати їх до виконання завдань.

🎯 Ціль збору — 3 000 000 грн.

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Кожна гривня допомагає швидше повертати техніку в роботу, щоб вона могла й надалі виконувати важливі завдання на фронті.