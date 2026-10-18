Разом із благодійним фондом «Гуркіт» допомагаємо зібрати кошти на мобільну ремонтну майстерню RENCH Х для 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура».
18 жовтня 2026, 14:59
Finance.ua підтримує збір на мобільну ремонтну майстерню для 47-ї бригади «Маґура»
Наземні роботизовані комплекси (НРК) перевозять вантажі та евакуюють поранених, допомагаючи зберігати життя військових. Але коли техніка виходить з ладу, через брак ремонтних потужностей вона може тижнями чекати на відновлення.
Мобільна майстерня дасть змогу ремонтувати НРК безпосередньо поблизу фронту й швидше повертати їх до виконання завдань.
🎯 Ціль збору — 3 000 000 грн.
Як долучитися?
💙 Зробіть донат на комфортну для вас суму.
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Кожна гривня допомагає швидше повертати техніку в роботу, щоб вона могла й надалі виконувати важливі завдання на фронті.
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Джерело: Мінфін
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