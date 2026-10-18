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18 жовтня 2026, 16:55

Менше угод, вищі ціни: житло в Іспанії для іноземців подорожчало до рекорду

У першому півріччі 2026 року іноземні громадяни придбали в Іспанії 62 327 об'єктів житлової нерухомості, що на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Генеральної ради нотаріусів Іспанії.

У першому півріччі 2026 року іноземні громадяни придбали в Іспанії 62 327 об'єктів житлової нерухомості, що на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Середня ціна житла, придбаного іноземцями, зросла на 9,4% — до рекордних €2 644 за кв. м.
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Водночас середня ціна житла, придбаного іноземцями, зросла на 9,4% — до рекордних €2 644 за кв. м. Частка іноземців у загальній кількості операцій із житлом знизилася до 18,3% проти 19,2% роком раніше та 20,3% у 2024 році.

Нерезиденти скоротили покупки найбільше

Іноземці, які не мають статусу резидента Іспанії, придбали 22 940 об'єктів, що на 18% менше у річному вимірі. На них припало 36,8% усіх угод іноземних покупців.

Іноземці-резиденти купили 39 387 об'єктів, або 63,2% від загальної кількості. Їхня активність скоротилася на 10%.

Попри падіння кількості угод, ціни продовжили зростати. Нерезиденти платили в середньому €3 493 за кв. м, що на 11,8% більше, ніж торік. Для іноземців-резидентів середня ціна становила €2 102 за кв. м (+9,8%), а для громадян Іспанії — €1 971 (+8,7%).

Хто купує найбільше

Найактивнішими іноземними покупцями вперше стали громадяни Марокко — 4 960 угод, або 8% усіх покупок іноземців.

Британці опустилися на друге місце з 4 541 угодою, далі йдуть громадяни Італії — 4 109, Румунії — 3 974 та Німеччини — 3 907.

Найдорожчу нерухомість купували громадяни США — у середньому по €3 948 за кв. м. Далі йдуть покупці зі Швеції (€3 839), Німеччини (€3 763), Швейцарії (€3 760) та Норвегії (€3 588).

Скільки житла купують українці

Українці також залишаються помітною групою іноземних покупців.

За даними Колегії реєстраторів Іспанії, у першому кварталі 2026 року на громадян України припало 3,08% покупок житла іноземцями, або орієнтовно 764 угоди.

У другому кварталі частка становила 2,94%, що відповідає приблизно 789 покупкам.

Таким чином, за перше півріччя українці могли придбати близько 1,55 тис. об'єктів житла.

Водночас ці дані не можна напряму порівнювати зі статистикою нотаріусів: дві системи використовують різні етапи обліку угод і методологію.

Де іноземці купують найбільше

Найвища активність нерезидентів зберігається у прибережних та туристичних регіонах. У Валенсійській автономній спільноті вони придбали 9 250 об'єктів, в Андалусії — 5 800, на Канарських островах — 2 046.

Серед іноземців-резидентів найбільше угод припало на Каталонію — 8 516, Валенсію — 8 196 та Андалусію — 6 007.

Попит іноземців скоротився майже в усіх регіонах Іспанії, однак ціни зросли у 15 із 17 автономних спільнот.

Найбільше житло для іноземців подорожчало в Кантабрії — на 23%, Астурії — на 22,3%, Естремадурі — на 16,4%, Валенсії — на 15,6% та Мадриді — на 15,4%.

Таким чином, іспанський ринок входить у фазу, коли кількість угод з іноземцями скорочується, але вартість придбаного ними житла продовжує встановлювати нові максимуми.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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