У Києві середня ціна паркомісця або гаража становить $34 тисячі. Це співмірно з вартістю окремої кімнати, а в деяких містах паркінг коштує понад $20 тисяч. Про це йдеться в даних ЛУН.
18 жовтня 2026, 15:17
Паркінг за ціною кімнати: скільки коштує паркомісце у Києві та інших містах
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Де найдорожчі паркомісця
«Столичні паркінги найдорожчі в Україні. Паркомісце в Києві коштує як ще одна кімната. Двокімнатна квартира у столиці в середньому зараз коштує $100 тисяч, однокімнатна — $68 тисяч, а середня ціна на паркомісце або гараж становить $34 тисячі», — кажуть в ЛУН.
Паркомісця та гаражі на вторинці:
- Житомир — $30 тис.
- Луцьк — $25 тис.
- Івано-Франківськ — $20 тис.
- Львів — $17 тис.
- Чернігів — $5,9 тис.
- Кропивницький — $4,8 тис.
Джерело: Мінфін
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