Паркінг за ціною кімнати: скільки коштує паркомісце у Києві та інших містах

У Києві середня ціна паркомісця або гаража становить $34 тисячі. Це співмірно з вартістю окремої кімнати, а в деяких містах паркінг коштує понад $20 тисяч. Про це йдеться в даних ЛУН.

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Де найдорожчі паркомісця

«Столичні паркінги найдорожчі в Україні. Паркомісце в Києві коштує як ще одна кімната. Двокімнатна квартира у столиці в середньому зараз коштує $100 тисяч, однокімнатна — $68 тисяч, а середня ціна на паркомісце або гараж становить $34 тисячі», — кажуть в ЛУН.

Паркомісця та гаражі на вторинці: