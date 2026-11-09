Дрони, РЕБ і космічні технології: Франція та ЄС запускають програму партнерств з українськими виробниками на €480 млн

Європейська комісія та французький державний інвестиційний банк Bpifrance готують програму підтримки промислової співпраці між Францією та Україною. Вона передбачає €150 млн європейських гарантій і €13 млн грантів.

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Завдяки цим інструментам планують залучити понад €480 млн фінансування протягом трьох років, а також створити 30 партнерств між французькими компаніями та українськими стартапами у сфері оборонних і подвійних технологій.

Про ініціативу оголосили під час European Defence Week у Парижі. Програма має допомогти французькому бізнесу виходити на український ринок, інвестувати в місцеві підприємства та розробляти спільні технологічні рішення. Водночас вона повинна полегшити українським компаніям доступ до фінансування, обладнання та промислової експертизи європейських партнерів.

Хто фінансуватиме співпрацю та як працюватиме програма

Ключовим учасником ініціативи з французького боку стане Bpifrance — державний інвестиційний банк Франції, який підтримує підприємства через кредитування, гарантії, страхування експортних операцій та інвестиції в капітал. У реалізації програми також братимуть участь його дочірні структури Bpifrance Assurance Export і Bpifrance Investissement.

Європейські гарантії мають знизити фінансові ризики для французьких компаній, які планують працювати в Україні. Зокрема, йдеться про фінансування закупівель українськими підприємствами обладнання та продукції французьких виробників, відкриття французьких виробництв в Україні й створення спільних підприємств із місцевим бізнесом.

Таким чином, програма передбачає не просто надання грантів, а використання гарантій ЄС для залучення значно більшого обсягу приватного та інституційного фінансування.

Ініціативу реалізовуватимуть у межах Ukraine Investment Framework (UIF) — інвестиційного механізму Європейського Союзу для відновлення та модернізації України. Він є частиною програми Ukraine Facility обсягом €50 млрд. Сам UIF має €9,6 млрд гарантій та змішаного фінансування, за допомогою яких ЄС планує мобілізувати до €40 млрд інвестицій в українську економіку.

Які українські галузі отримають підтримку

Програма орієнтована передусім на стратегічні промислові напрями та технології подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільній, так і у військовій сферах.

Серед пріоритетів:

безпілотники повітряного, наземного та морського базування;

системи радіоелектронного захисту;

космічні технології;

комунікаційні та навігаційні системи;

критично важливі компоненти;

енергетика, цифрові технології та промислове обладнання.

Особливу увагу приділятимуть проєктам із високою технологічною доданою вартістю, які допоможуть розвивати українські виробничі потужності та посилювати інноваційний потенціал підприємств.

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