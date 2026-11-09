Податкова заблокувала ПДВ-накладні на 3,47 млрд грн: кількість ризикових платників зростає четвертий місяць поспіль

У вересні 2026 року Державна податкова служба заблокувала податкові накладні та розрахунки коригування 9,5 тис. платників ПДВ. Загальна сума податку в цих документах становила 3,47 млрд грн. Водночас кількість платників, яких внесли до переліку ризикових, зросла до 13 399 — це на 128 більше, ніж місяцем раніше. Про це пише народна депутатка Ніна Южаніна, спираючись на дані, отримані у відповідь на депутатське звернення.

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Скільки платників потрапили під блокування

Станом на 1 жовтня 2026 року в Україні налічувалося 249 тис платників ПДВ — майже на 400 більше, ніж місяцем раніше. Податкові накладні та розрахунки коригування на реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних у вересні подавали 161 тис. платників, або 65% від загальної кількості.

Порівняно із серпнем кількість таких платників збільшилася на 1%, кількість поданих документів — на 8%, а сума ПДВ у них — на 3%.

Під блокування потрапили накладні та розрахунки коригування 9,5 тис платників — це близько 6% від тих, хто подавав документи на реєстрацію.

За місяць кількість платників, яким заблокували документи, зросла на 1%, тоді як кількість заблокованих накладних і розрахунків коригування скоротилася на 4%. Однак сума ПДВ у них збільшилася на 4% — із 3,465 млрд грн у серпні до 3,47 млрд грн у вересні.

Перелік ризикових платників продовжує зростати

Станом на 1 жовтня до переліку ризикових входили 13 399 платників ПДВ. Це близько 8% від усіх, хто подавав накладні та розрахунки коригування на реєстрацію.

У вересні статус ризикових отримали 403 платники. Водночас із переліку виключили 279:

238 — за рішеннями комісій ДПС;

38 — за рішеннями судів;

автоматично — жодного.

Отже, кількість платників у переліку за місяць збільшилася на 128.

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Податкова розблокувала документи на 3 млрд грн

Паралельно у вересні комісії ДПС та суди розблокували понад 36,8 тис. раніше зупинених податкових накладних і розрахунків коригування. Це документи 7,5 тис. платників на загальну суму ПДВ 3 млрд 4,6 млн грн.

За даними Южаніної, це найбільша сума розблокованого ПДВ протягом одного місяця у 2026 році.

Водночас середній обсяг заблокованого ПДВ у розрахунку на одного платника, чиї документи потрапили під обмеження, становив майже 365 млн грн. У серпні цей показник дорівнював 354 млн грн.

Таким чином, у вересні кількість заблокованих податкових накладних зменшилася, але сума ПДВ у них зросла. Одночасно продовжив збільшуватися перелік ризикових платників: за місяць до нього потрапило на 124 платники більше, ніж було виключено.

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