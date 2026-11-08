Інвестор, який передбачив кризу 2008 року, скоротив ставку проти одного з бенефіціарів ШІ-буму

Американський інвестор Майкл Б'юррі, відомий своїми ставками проти іпотечного ринку США напередодні фінансової кризи 2008 року, повідомив про скорочення на 75% позиції в пут-опціонах на акції виробника промислової техніки Caterpillar. За його словами, перед продажем частини контрактів їхня вартість зросла приблизно вчетверо. Про це Б'юррі написав 6 листопада у своєму блозі Cassandra Unchained .

Бюррі продав три чверті своєї позиції

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Чому Б'юррі скоротив позицію

Пут-опціони дають інвестору право продати актив за заздалегідь визначеною ціною. Їх використовують для захисту від падіння котирувань або заробітку на зниженні вартості акцій.

За словами Б'юррі, після чотириразового зростання вартості опціонів він продав три чверті позиції.

При цьому ринкова вартість контрактів, що залишилися, приблизно відповідає сумі початкової позиції, відкритої наприкінці другого кварталу.

Це означає, що інвестор частково реалізував прибуток, зберігши можливість заробити на подальшому падінні котирувань Caterpillar. Точну суму отриманого прибутку він не розкрив.

Проти яких компаній ще ставить інвестор

Напередодні, 5 листопада, Б'юррі також розповів про зміни у своєму портфелі.

Зокрема, він:

Скоротив на 25% позицію в пут-опціонах на VanEck Semiconductor ETF, який інвестує в акції виробників напівпровідників.

Повідомив про намір зберегти решту пут-опціонів на цей фонд, а також на акції Palantir, Oracle та ETF Invesco QQQ Trust.

Збільшив інвестиції в латиноамериканську компанію електронної комерції MercadoLibre.

Б'юррі позитивно оцінює довгострокові перспективи MercadoLibre, попри те що її квартальний прибуток виявився нижчим за очікування аналітиків.

У дописі від 5 листопада він зазначив, що компанія продовжує створювати конкурентні переваги, які можуть захищати її бізнес упродовж тривалого часу.

Що відбувається з акціями технологічних компаній

Рішення Б'юррі пролунало на тлі різкого падіння американського фондового ринку.

У четвер, 5 листопада, індекс Nasdaq Composite обвалився на 5,5% і перейшов у зону корекції, втративши понад 10% від попереднього максимуму.

Індекс S&P 500 знизився на 4,4%, а Dow Jones — на 3,4%. Найбільший тиск відчули технологічні компанії та виробники напівпровідників.

Падіння основних індексів США 5 листопада 2026 року

У п'ятницю, 6 листопада, американські акції частково відіграли втрати: Nasdaq Composite зріс на 1,1%, а S&P 500 — на 0,3%, проте обидва індекси завершили тиждень зі зниженням.

Caterpillar належить до компаній, які отримують додатковий попит на обладнання завдяки будівництву дата-центрів, зокрема на генератори для їхнього енергозабезпечення.

Тому позиція Б'юррі проти акцій компанії привертає увагу на тлі занепокоєння інвесторів щодо оцінок бізнесів, пов'язаних із розвитком штучного інтелекту.